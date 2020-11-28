Центр Разумкова: Греко-католики єдині практикують інтернет-літургії на карантині.

Дві третини українців – 63% – не брали участі у релігійних літургіях в онлайн-режимі, котрі почали масово транслюватися в Україні після запровадження карантинних обмежень. Кожен четвертий – 24% – назвав для себе таку практику недопустимою (найвища частка – серед УПЦ МП). І лише 12,9% українців розповіли, що стежили за літургією в діжитал-режимі (найвища частка – УГКЦ).

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова у жовтні.

Найвища частка вірян, котрі мали досвід участі в онлайн-літургії, зосереджена у західному реґіоні – 39,4%. У центрі та на півдні – 5%, на сході – 4%.

Найбільш відкритими до інтернет-технологій у релігійних практиках є віряни Української греко-католицької Церкви – в відправах брало участь 55,7% прихожан. У Православній Церквій України – 14,4%, в УПЦ МП – 8%.

Лише 5,2% греко-католиків вважають практику інтернет-богослужіння неприпустимою для себе. В ПЦУ – 16,8%, а в УПЦ МП – 22,6%.

Весною цього року, під час дії суворих карантинних обмежень, 67,5% не ходили до церков чи домів молитви. Чверть – 26% – ходили, але рідше, ніж завжди. А 6,7% не зважили на карантин (найвища частка – серед УПЦ МП).

В Україні 11,8% виступає за безперешкодну роботу храмів – "щоб люди могли молитися за здоров'я своє та інших".

Відносна більшість українців – 45% – вважає, що під час пандемії храми і молитовні будинки мають функціонувати, але з дотриманням усіх санітарних правил. Найвища частка – на заході (59,9%) та в центрі (50,5%).

Водночас, 36,1% вважає, що храми не повинні відчинятися, "бо це небезпечно". Найвища частка – на півдні (62,9%) і на сході (12,1%).

Понад половина респондентів – 53,5% – заявляє про те, що бере участь у відправах. Найвища частка – на заході (84,4%) і серед вірних УГКЦ (98,4%).

При тім половина вірних, котрі стверджують про свою участь у літургіях, зізналися, що ходять до церков лише на свята – 47,2%; раз на тиждень – 22,4%, раз на місяць – 18,4%.

Найбільш послідовні у відвідних церкви греко-католики – 47,6% іде до церкви раз на тиждень.

Соціологічне опитування проводилось Центром Разумкова 1-8 жовтня. Дослідження здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.