ПЦУ засудила Львівський псевдособор 1946 року.

Православна Церква України засудила проведення так званого Львівського собору 8-10 березня 1946 року. Згідно з оцінкою автокефальної Церкви, з'їзд 75-річної давнини не був проявом волі, а натомість пригнічував свободу віросповідання.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій з оказії роковин псевдособору. Текст відозви підготувала синодальна комісія з міжхристиянських відносин ПЦУ. Опубліковано її з благословення Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

ПЦУ підкреслює, що, згідно з даними архівних документів, "усі ключові питання були вирішені керівними особами державної та компартійної влади СРСР до проведення так званого собору, і сам він був лише способом оголошення цих рішень".

"У Православній Церкві України вважають цей захід не проявом соборної церковної волі, а плодом пригнічення свободи віросповідання. Адже цілком зрозуміло, що зібрання лише окремої частини церковних діячів, заохочене і проведене світською владою з метою силою примусити всю Церкву до бажаних владі рішень, не може вважатися справжнім Собором", – зазначено у відозві.

ПЦУ звертає увагу на те, що теперішня її позиція послідовно відповідає тій оцінці, яку дав тому з'їздові II Собор єпископів УАПЦ на еміграції, що відбувся 14-17 березня 1946 року в Еслінгені (Німеччина): "Собор Єпископів УАПЦеркви, на внесок єпископа Мстислава (Скрипника), в своїй постанові засудив цю нехристиянську акцію насильницького навертання на православіє, “скеровану на осягнення політичних цілей, що мають на меті винародовлення українців”, та “висловив українцям греко-католикам своє братерське, щире й сердечне співчуття”/

ПЦУ звертає увагу на те, що в 20-30- х роках Українська автокефальна православна Церква і сама зазнала більшовицьких терору і репресій й була майже повністю знищена. "Маючи власний історичний досвід перенесення гонінь від вороже налаштованої політичної влади, в тому числі із залученням до цих гонінь певних церковних діячів, ми добре розуміємо біль наших братів", – зазначили у Православній Церкві.

На погляд ПЦУ, "трагічні події, які спіткали Українські Церкви як у ХХ столітті, так і в попередні часи, гіркі сторінки взаємовідносин між православними і греко-католиками, мають однією з головних причин відсутність власної, незалежної Української держави".

"Нам усім, українським православним і греко-католикам, варто виявляти мудрість і стриманість, робити висновки з подій минулого, не піддаватися на провокації та намагання розпалювати між нами ворожнечу. Наше найперше спільне завдання саме зараз – разом допомогти українському народу захистити державну незалежність, відновити справедливий мир, сприяти суспільному порозумінню. У майбутньому перед нами також постає й інше, складне завдання – привести до плідного результату діалог порозуміння. З обох сторін мають бути дані належні моральні оцінки суперечливим сторінкам відносин між двома Церквами – від подій кінця XVI століття і аж до подій кінця ХХ століття", – зазначено у заяві.