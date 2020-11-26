В Україні вже понад 15 тисяч випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 677 189.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення COVID-19 на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільшу кількість нових випадків ковіду виявили у Києві (1399), та в Дніпропетровській (1254), Київській (979), Запорізькій (898), Харківській (895), Сумській (851), Черкаській (842) областях.

 

Упродовж минулої доби в Україні констатували смерть 225 людей. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 11 717 людей.

 

26.11.2020

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