Колишній магістрат на Старосамбірщині пристосовують під хостел для туристів.

 

У селі Нове Місто на Старосамбірщині реставрують ратушу, збудовану на початку XX століття. Колишній магістрат пристосують для дозвілля місцевих жителів, також облаштують хостел для туристів, повідомив Петро Куляс, голова Добромильської ОТГ, до якої входить Нове Місто, .

 

Фото www.facebook.com/cowboyky.ua

 

«У двадцятих-тридцятих роках минулого століття Нове Місто мало статус містечка, і тут був розташований магістрат. У радянський час у будівлі функціонували народний дім і бібліотека. Після реконструкції ми плануємо повернути попередню назву "магістрат", на першому поверсі відкрити краєзнавчий музей, на другому – старостат, адже Нове Місто матиме статус старостинського округу. На вершині ратуші облаштуємо місця для відпочинку мандрівників з видом на костел, який розташований поруч і теж є пам’яткою архітектури державного значення», – розповів голова Добромильської ОТГ.

 

Оновлення ратуші у Новому Місті є частиною масштабнішого туристичного проєкту «CowBoyky: Український дикий захід», у межах якого уже два роки поспіль створюють туристичний кластер, поєднуючи місцеві бойківські традиції з розвагами у стилі ковбоїв американського Дикого Заходу. 90% коштів, а це близько 1 мільйона євро, виділяє ЄС, решту дофінансовують місцеві бюджети.

 

Фото https://photo-lviv.in.ua

 

Власне вигідне прикордонне розташування села та близьких інших архітектурних пам’яток, цікавих туристам, уможливили реставрацію ратуші.

 

«Туристи з Польщі та групи паломників відвідують костел святого Мартина, що є поруч. Готичний костел, зведений у XVI–XVII століттях, є пам’яткою архітектури державного значення. Переконаний, реставрація ратуші збільшить туристичний потік на Старосамбірщину та пожвавить розвиток цієї території, яка багата культурною спадщиною», – зазначив Петро Куляс.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

На реставрацію Новоміської ратуші треба приблизно 16 мільйонів гривень. Цього року виділили 6 мільйонів: 3 млн грн – з проєкту «CowBoyky», 2 млн грн – з місцевого бюджету ОТГ і 1 млн грн – з обласного бюджету. За ці кошти спершу будівельники здійснили демонтаж старих конструкцій даху. Опісля на першому поверсі проклали армовану плиту на металевих балках. До настання морозів планують завершити оздоблювальні роботи на вежі та перекрити дах. Узимку в піддашші також облаштують кімнати для відпочинку туристів. Друга черга робіт – це ремонт фасаду і першого поверху. Роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення мають завершити до кінця 2021 року.

 

25.11.2020

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