У паркан резиденції Меркель в Берліні врізався автомобіль.

Авто було розписане антиґлобалістськими гаслами.

 

 

В огорожу Відомства бундесканцлерки Німеччини Анґели Меркель в центрі Берліна врізався автомобіль марки Volkswagen, розписаний антиґлобалістськими гаслами. Про це повідомило видання Der Spiegel. Унаслідок інциденту, який стався вранці в середу, 25 листопада, трохи пошкоджено металевий паркан.

 

Німецькі правоохоронні органи заявили, що не розглядають те, що трапилося як ймовірний теракт. Офіційний речник уряду ФРН заявив журналістам, що «для бундесканцлерки та інших членів федерального уряду і людей, зайнятих у відомстві канцлерки, жодної небезпеки не виникло».

 

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водія автомобіля затримано. Про нього повідомляється лише, що це чоловік середнього віку. Мотиви зловмисника з’ясовують.

 

На дверцятах машини можна прочитати написи: «Зупиніть політику ґлобалізації» і «Ви прокляті вбивці дітей і людей похилого віку».

 

Інцидент трапився у той момент, коли бундесканцлерка Анґела Меркель проводила відеоконференцію з прем'єр-міністрами федеральних земель. На ній обговорювалася можливість пролонґації режим локдавна і подальші заходи боротьби з поширенням коронавіруса.

25.11.2020

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