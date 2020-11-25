МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент із уповноваженим Сійярто.

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через відмову у в'їзді на територію України уповноваженому міністра з питань Закарпаття Іштвану Гержі. Пан Гержі під час виборчої кампанії в Україні активно аґітував за мадярську партію.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє інтернет-видання "Європейська правда".

"Це було як грім серед ясного неба", – сказав Сійярто.

У facebook-зверненні з цього приводу Сійярто повідомив, що він поінформував посла про обурення Угорщини, але сподівається на відновлення добрих відносин.

"Ми викликали сьогодні сюди, до Міністерства закордонних справ, посла України, щоб висловити своє обурення таким ставленням, передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху та співпраці на основі взаємної поваги. Ми готові до цього", – сказав Сійярто.

Міністр додав, що на переговорах з його українським колегою Дмитром Кулебою два з половиною тижні тому вони домовилися залишити позаду напруженість, яка виникла під час місцевих виборів в Україні, і зосередитися на "позитивних питаннях, які можуть стати основою для спільної історії успіху".

Іштван Гержі – уповноважений Міністерства закордонних справ, що відповідає за співпрацю між округом Саболч-Сатмар-Берег Угорщини та Закарпатською областю і опікується координацією схеми розвитку дитячих садів в Карпатському басейні.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило: Іштвану Грежі відмовили у в’їзді на територію України через уже чинну заборону.

"У випадку із паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу. Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення", – розтлумачили у МЗС.

Михайлівська площа уточнида, що рішення про заборону в’їзду оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон. Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення.

"Вкотре закликаємо іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати законодавство нашої держави", – наголосили у МЗС.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися. Але з джерел було відомо, що йдеться про Іштвана Грежу і держсекретаря Угорщини, відповідального за національну політику в угорському уряді Арпада Яноша Потапі.