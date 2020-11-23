Білоруська Автокефальна церква наклала на Лукашенка анафему.

Архієпископ також закликав перестати виконувати його злочинні накази.

архієпископ Святослав

Білоруська православна автокефальна церква (БАПЦ) наклала анафему на Олександра Лукашенка. Її оголосив предстоятель церкви архієпископ Святослав Логін під час служби в соборі святого Кирила Туровського в канадському місті Торонто. Про це повідомив інформаційний портал «Хартыя-97» з покликом на інформацію, оприлюднену на офіційному сайті БАПЦ у понеділок 23 листопада.

Архієпископ Святослав звинуватив Лукашенка в «кривавих розправах над мирним населенням на вулицях і в тюрмах» Мінська та інших містах країни і закликав «тих, хто все ще служить його сатанинській владі, не підпорядковуватися злочинним наказам». У заяві наголошується, що насильство в Білорусі відбувається «за підтримки східного сусіда Білорусі, який називає себе "православним" і "старшим братом"», і що «весь цивілізований світ підтримує боротьбу білоруського народу за свої права».

Також Лукашенка названо «диктатором, вбивцею і мучителем народу побожного білоруського». Документ забороняє вірним згадувати Лукашенка в молитвах до його покаяння перед церквою і білоруським народом.

Білоруська автокефальна православна церква – це релігійна організація білорусів, однак влада Білорусі відмовляється її реєструвати. З цієї причини вона не може отримати від Константинополя статус канонічної церкви. Окрім Білорусі, у БАПЦ є парафії в США, Канаді, Австралії та Великій Британії. Богослужіння ведуться білоруською мовою.

БАПЦ також займається культурно-просвітницькою, громадською, благодійною діяльністю, допомагає зберегти духовну спадщину білорусів.