Участь у другому турі виборів взяло більше львів'ян, аніж 25 жовтня.

Станом на 20:00 усереднена явка виборців на дільницях Львівської міської територіальної громади¸ за даними ГМ «Опора», склала 38,67%, що в абсолютних цифрах становить 230 тисяч 704 виборці, яких у Львові, нагадаємо, зареєстровано усього 571 705 осіб.

У межах окремих районів міста Львова участь у голосуванні взяли:

Галицький район 14 946 виборців або 37,7%; Залізничний район – 40 499 виборців, або 39,1%; ичаківський район – 31 126 виборців, або 37,5%; Сихівський район – 48 184 виборці або 41,7%; Франківський район – 40 050 виборців або 36,7%; Шевченківський район – 48 042 виборці або 39,5%;

В 16 інших населених пунктах Львівської міської територіальної громади, що знаходяться за межами Львова станом на 20:00 на виборчі дільниці прийшло 7 тисяч 857 виборців, що становить 38,4%.

Явка у Дрогобицькій міській територіальній громаді, де теж відбувався другий тур виборів голови ОТГ, станом на 20:00 склала 30,18% або 25 922 виборці.

Нагадаємо, що 25 жовтня у Львівській міській територіальній громаді явка виборців становила 38% або 230 тияч 589 виборців.