Участь у другому турі виборів взяло більше львів'ян, аніж 25 жовтня.

Станом на 20:00 усереднена явка виборців на дільницях Львівської міської територіальної громади¸ за даними ГМ «Опора», склала 38,67%, що в абсолютних цифрах становить 230 тисяч 704 виборці, яких у Львові, нагадаємо, зареєстровано усього 571 705 осіб.
У межах окремих районів міста Львова участь у голосуванні взяли:
Галицький район 14 946 виборців або 37,7%;
Залізничний район – 40 499 виборців, або 39,1%;
ичаківський район – 31 126 виборців, або 37,5%;
Сихівський район – 48 184 виборці або 41,7%;
Франківський район – 40 050 виборців або 36,7%;
Шевченківський район – 48 042 виборці або 39,5%;
В 16 інших населених пунктах Львівської міської територіальної громади, що знаходяться за межами Львова станом на 20:00 на виборчі дільниці прийшло 7 тисяч 857 виборців, що становить 38,4%.
Явка у Дрогобицькій міській територіальній громаді, де теж відбувався другий тур виборів голови ОТГ, станом на 20:00 склала 30,18% або 25 922 виборці.
Нагадаємо, що 25 жовтня у Львівській міській територіальній громаді явка виборців становила 38% або 230 тияч 589 виборців.
22.11.2020