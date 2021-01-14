За підробку виборчого протоколу голова ДВК на Львівщині отримав іспитовий термін.

62-річного Віктора Божика, який працював головою дільничної виборчої комісії у с. Зимна Вода Зимноводівської ОТГ у Городоцькому районі Львівщини під час місцевих виборів у жовтні 2020 року, суд визнанив винним у підробленні виборчої документації. Суд призначив йому покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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«Голова дільничної виборчої комісії с. Зимна Вода підробив протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на виборах депутатів сільської ради, а саме – власноручно підробив підписи всіх членів ДВК. Це виявив один з кандидатів у народні депутати місцевої ради та звернувся у правоохоронні органи», – зазначено у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Згадуване порушення виявив кандидат у депутати Зимноводівської ОТГ від «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Грицько. Він повідомив, що під час складання уточненого протоколу на ДВК №460209 у партії «Самопоміч» забрали сім голосів, які віддали на користь «Європейської солідарності» та партії «Сила і честь». Через це «Самопоміч» могла не потрапити до ради цієї об’єднаної громади. При цьому на уточненому протоколі був помітним інший почерк та різниця у підписах членів ДВК.

Уточнений протокол, на якому видно інший почерк та різницю у підписах. Фото https://zaxid.net

1 листопада Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав Зимноводівську ТВК здійснити повторний підрахунок голосів на ДВК у Зимній Воді. Перерахунок підтвердив факт фальсифікації.

Правоохоронці проводили розслідування за ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України. Пустомитівський районний суд визнав винним 62-річного голову комісії, жителя с. Суховоля Віктора Божика. Суд ухвалив вирок – 3 роки позбавлення волі, проте підсудний уникне ув'язнення, якщо не порушить законодавства протягом року. Також у найближчі 5 років він не зможе обіймати посади, пов'язані з виборами.