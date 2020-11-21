США тиснуть на німецькі фірми-учасниці будівництва «Північного потоку».

Представники Білого дому обдзвонюють такі компанії й погрожують санкціями.

 

 

Адміністрація США посилює тиск на європейські компанії, які беруть участь в проєкті «Північний потік – 2». Про це в суботу, 21 листопада, повідомив німецький новинний телеканал N-TV з покликом на неназваного представника уряду Сполучених Штатів. За його даними, зараз Вашінґтон контактує з фірмами та особами, яким загрожують санкції, щоб повідомити їх про наслідки.

 

«США не хочуть, щоб довелося запроваджувати санкції проти європейських компаній. Ми здійснюємо ці телефонати, щоб їх попередити і дати час для виходу (з проєкту, – ред.)», – наводить телеканал слова джерела в Білому домі. «Цього трубопроводу не буде», – запевняє американський чиновник. У матеріалі не уточнюється, від чиєї особи ведуться контакти і з якими саме компаніями.

 

«Замість того, щоб вкладати більше грошей у газогін "Північний потік – 2" та пов'язані з цим заходи, компаніям було б краще використати ситуацію форс-мажорних обставин, щоб цофнутися зі своєї участі в "Північному потоці – 2"», – заявив американський урядовець. Він назвав газпромівський газогін «геополітичним проєктом, який Росія використає для шантажу європейських країн».

 

Раніше вже повідомляли про погрози з боку США на адресу причетних до проєкту фірм. У серпні стало відомо про лист, в якому американські сенатори Тед Круз (Ted Cruz), Том Коттон (Tom Cotton) і Рон Джонсон (Ron Johnson) пригрозили наслідками оператору німецького порту Мукран – компанії Fährhafen Sassnitz GmbH, якщо вона не припинить використовувати гавань як логістичну базу для «Північного потоку – 2».

21.11.2020

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