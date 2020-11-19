Львівські ресторатори у відеозверненні вимагають скасувати карантин вихідного дня.

У відеозверненні, викладеному на Youtube-каналі "Дайте працювати", власники відомих львівських ресторанних брендів заявили, що вимагають скасувати карантин вихідного дня, бо у своїх діях керуються інтересами тисяч працівників. Свою позицію заявили уже на вихідних – продовжували працювати попри візити поліції.

Як альтернативу пропонують у разі, якщо така необхідність уже є, вводити повний карантин, щоб стримати швидкий ріст захворюваності на коронавірус перед наближенням періоду різдвяних свят у Львові.

 

 

В акції взяли участь засновники «Холдингу емоцій FEST!» Андрій Худо та Юрій Назарук, власник мережі «Майстерня карамелі» Андрій Дзюбан, власник кав'ярень «Світ кави» Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива «Правда» Юрій Заставний і ресторатор Вардкес Арзуманян.

 

Фото www.facebook.com/lozynskyi.roman

 

Пропонуємо ознайомитися зі зверненням:

 

Ми – львівські ресторатори, які ще донедавна годували десятки тисяч гостей. Нас трохи знають в Україні і світі. Ще не так давно ми їздили з виступами і лекціями, розповідаючи про креативні індустрії та як за допомогою ідеї і любові до людей можна створювати бізнеси та тисячі робочих місць.

 

Але цих вихідних усе змінилося. Ціла навала поліцейських екіпажів мала єдину мету – заблокувати нашу роботу і фізично, і юридично. Але ми не здавалися і далі працювали, бо ми проти безглуздих рішень.

 

В час, коли наші простори обладнані усім необхідним, щоб бути безпечними. Тисячі людей перебувають в метро-маршрутках-супермаркетах та, зрештою, на вулицях без дотримання карантинних вимог і жодного контролю.

 

 

І в той час, коли інші країни пропонують плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш вб'є наш бізнес, який вибудовувався десятиліттями, і вижене тисячі наших людей на вулиці без засобів на життя.

 

Тому ми – проти. Ми будемо виконувати свою місію. Ми будемо приймати наших гостей і нести відповідальність за наші колективи. Ми будемо працювати як партизани. Як би це нас не принижувало. У нас немає іншого виходу.

 

І це Львів, крихітко! Жодна влада тут не змогла перемогти підпілля. І вам навряд чи вдасться.

 

Ми пропонуємо терміново скасувати так званий карантин вихідного дня. Натомість почати реально, а не показово контролювати виконання безпекових вимог. Якщо це необхідно, вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все, абсолютно все, так як це зробили Австрія і Словаччина задля того, щоб зупинити епідемію.

 

Але терміново на два-три тижні, щоб усі могли це планувати. А не так, як попереднього разу, коли карантин закінчився сам по собі.

 

Ми перші закриємось, якщо не будемо цього виконувати. Зробіть те, що уже зробила більша половина світу: навчіть людей жити поруч з вірусом і уникати його!.

 

Ми перші закриємося, як тільки знатимемо, що говорити нашим працівникам. Краще закритися зараз, щоб знову відкритись на свята. Бо у Львові не зупинить жоден карантин. Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей!

 

І останнє: займіться нарешті медициною, тестуйте людей, відкривайте шпиталі, робіть свою роботу, врешті-решт.

 

 

Фото www.facebook.com/dayte.pratsiuvaty

 

19.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Миші мають індивідуальний стиль спілкування
Ультразвуковий спів мишей наділений індивідуальними ознаками.
19.11.20 | | Наука
Топ-10 технологій 2020 року
Попри карантин і пандемію, у 2020 році з'явилася низка перспективних технологій, які в майбутньому можуть здійснити революцію у транспорті, медицині, енергетиці та комп'ютерній галузі.
18.11.20 | | Наука
Всесвіт подібний на велетенський мозок
Ендрю Гріффін
Дослідження, базовані на підходах галицьких науковців, показали: хоча їхні масштаби шалено відрізняються, їхні структури на диво подібні.
18.11.20 | | Дискурси
«Давня Тисьмениця мала свій особливий вигляд…»
Тарас Пастух
 За Ґадамером, актуалізація слова веде до активізації всієї мови, а остання може сказати про все. Тому книжка про культурну самобутність Тисмениці розпочалася із пригадування слів, які спонукали реконструювати те, що за ними стояло.
18.11.20 | | Штука
Померла Марія Байко
Про це нині на своїй сторінці повідомив син української співачки, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський: « Відійшла у вічність моя мама…»
18.11.20 | | Штука
Онлайн для офлайн «Турандот»
Безпрецедентна постановка онлайн з митцями Польщі, Італії, Аргентини, Греції та України на сцені Львівської національної опери заповідає грандіозну прем’єру «Турандот» Джакомо Пуччині, присвячену 120-літтю театру.
17.11.20 | | Штука
Ох, який це удалий типаж!..
Надія Мориквас
Графомани надзвичайно беручкі й агресивні, завжди готові відгукнутися на потреби дня. Вони комфортно чуються, коли пристосуванство, маніпуляція, обезцінення слова вибудовують новітній синонімічний ряд. Боротися з ними неможливо, ігнорувати – також.
17.11.20 | | Штука
Народ і правда
Віталій Портников
Відповідальність за правду перетворює народ на цивілізовану націю і визначає ціну подвигу. Тільки відповідальність за правду дозволяє сказати, хто герой, а хто – кат, хто злочинець, а хто – жертва.
17.11.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.