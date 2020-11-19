Львівські ресторатори у відеозверненні вимагають скасувати карантин вихідного дня.

У відеозверненні, викладеному на Youtube-каналі "Дайте працювати", власники відомих львівських ресторанних брендів заявили, що вимагають скасувати карантин вихідного дня, бо у своїх діях керуються інтересами тисяч працівників. Свою позицію заявили уже на вихідних – продовжували працювати попри візити поліції.

Як альтернативу пропонують у разі, якщо така необхідність уже є, вводити повний карантин, щоб стримати швидкий ріст захворюваності на коронавірус перед наближенням періоду різдвяних свят у Львові.

В акції взяли участь засновники «Холдингу емоцій FEST!» Андрій Худо та Юрій Назарук, власник мережі «Майстерня карамелі» Андрій Дзюбан, власник кав'ярень «Світ кави» Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива «Правда» Юрій Заставний і ресторатор Вардкес Арзуманян.

Фото www.facebook.com/lozynskyi.roman

Пропонуємо ознайомитися зі зверненням:

Ми – львівські ресторатори, які ще донедавна годували десятки тисяч гостей. Нас трохи знають в Україні і світі. Ще не так давно ми їздили з виступами і лекціями, розповідаючи про креативні індустрії та як за допомогою ідеї і любові до людей можна створювати бізнеси та тисячі робочих місць.

Але цих вихідних усе змінилося. Ціла навала поліцейських екіпажів мала єдину мету – заблокувати нашу роботу і фізично, і юридично. Але ми не здавалися і далі працювали, бо ми проти безглуздих рішень.

В час, коли наші простори обладнані усім необхідним, щоб бути безпечними. Тисячі людей перебувають в метро-маршрутках-супермаркетах та, зрештою, на вулицях без дотримання карантинних вимог і жодного контролю.

І в той час, коли інші країни пропонують плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш вб'є наш бізнес, який вибудовувався десятиліттями, і вижене тисячі наших людей на вулиці без засобів на життя.

Тому ми – проти. Ми будемо виконувати свою місію. Ми будемо приймати наших гостей і нести відповідальність за наші колективи. Ми будемо працювати як партизани. Як би це нас не принижувало. У нас немає іншого виходу.

І це Львів, крихітко! Жодна влада тут не змогла перемогти підпілля. І вам навряд чи вдасться.

Ми пропонуємо терміново скасувати так званий карантин вихідного дня. Натомість почати реально, а не показово контролювати виконання безпекових вимог. Якщо це необхідно, вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все, абсолютно все, так як це зробили Австрія і Словаччина задля того, щоб зупинити епідемію.

Але терміново на два-три тижні, щоб усі могли це планувати. А не так, як попереднього разу, коли карантин закінчився сам по собі.

Ми перші закриємось, якщо не будемо цього виконувати. Зробіть те, що уже зробила більша половина світу: навчіть людей жити поруч з вірусом і уникати його!.

Ми перші закриємося, як тільки знатимемо, що говорити нашим працівникам. Краще закритися зараз, щоб знову відкритись на свята. Бо у Львові не зупинить жоден карантин. Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей!

І останнє: займіться нарешті медициною, тестуйте людей, відкривайте шпиталі, робіть свою роботу, врешті-решт.

Фото www.facebook.com/dayte.pratsiuvaty