Українці не вірять в ефективність "карантину вихідного дня".

61% українців виступають проти запровадження жорсткого карантину в Україні. Цілковитий локдаун підтримує 36%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

Водночас, більшість українців таки визнає, що повний локдаун був би набагато ефективнішим, аніж "карантин вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу зменшиться, натомість 42% – протилежної думки.

Сам "вихідний карантин" сприймається як дієвий інструмент лише третиною респондентів – 35%. Натомість 62% вважають, що він не зменшить поширення вірусу.

Загалом, 62% в Україні часто слідкують за новинами про коронавірус, 20% – лише інколи, 11% – рідко, 7% – взагалі не цікавляться. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.

48% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 24% вважають їх надто м’якими, 11% – надто жорсткими.

Майже 70% опитаних дуже хвилюються через те, що хтось із їхніх близьких захворіє коронавірусом. Водночас, власним здоров’ям переймаються вдвічі менше.

Третина – 35% опитаних – задоволена діяльністю Президента Зеленського у боротьбі з епідемією. Роботою прем’єр-міністра Шмигаля – лише 23%. Міністр охорони здоров’я Степанов має вищий респект – 32%.



75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% – проти. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди. Найвища підтримка – у Києві.

83% опитаних кажуть, що часто вдягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи. 70% часто дезінфікують руки, 23% – інколи або рідко, 6% – майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – інколи або рідко, 53% – майже ніколи. У порівнянні з березнем практика регулярного використання масок значно зросла (із 58 до 83%), а захисними рукавицями – знизилося з 38 до 14%.



Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 15-17 листопада 2020 року.