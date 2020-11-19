Львівській лікарні швидкої допомоги потрібна донорська кров.

 

Запаси донорської крові у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вичерпуються. Адміністрація закликає небайдужих стати донорами.

 

Фото www.facebook.com/ЛКЛШД

 

«Друзі, наші запаси крові та її компонентів вичерпуються. Особливу потребу маємо в компонентах таких груп: (І) Rh - та Rh +, (II) Rh -, (III) Rh -, та (IV) Rh -», – повідомили в адміністрації лікарні.

 

Здати кров можна за адресою: вул. Миколайчука, 9, з понеділка по четвер з 9:00 до 12:00, а у п'ятницю – з 9:00 до 10:00. Із собою необхідно мати паспорт.

 

Донором може бути кожен дієздатний здоровий українець віком від 18 років. Вага людини не має бути не менше як 50 кг – інакше забір крові може бути небезпечним для здоров'я.

 

Фото https://nashkiev.ua

 

Щоб підготуватися, потрібно за три дні до донації відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що містять їх. Не можна вживати алкоголь за 48 годин до донації. За день до здачі потрібно обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі. Треба добре виспатися та з’їсти легкий сніданок. Також необхідно припинити тютюнопаління щонайменше за дві години до донації.

 

Детальні рекомендації МОЗ України щодо того, хто може бути донором і як до цього підготуватися, за цим посиланням.

 

Нагадаємо, у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги облаштували нову зону для хворих на коронавірус на першому і другому поверхах одного з корпусів лікарні, які раніше винаймав медичний коледж. Кількість ліжок для хворих на COVID-19 збільшують на 350 – до 650.

 

19.11.2020

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