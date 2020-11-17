Варшава і Будапешт заблокували проєкт бюджету ЄУ.

Таким чином вони висловили протест проти прив’язки унійного фінансування до нового механізму поваги до верховенства права.
 

 

На засіданні в понеділок, 16 листопада, постійні представники країн-членів Європейської Унії не змогли узгодити новий проєкт бюджету ЄУ на 2021-2027 роки, в який, серед іншого, внесені витрати на відновлення постраждалої від пандемії економіки Європи. Обсяг так званого «антикоронавірусного» пакету допомоги мав становити 1,8 трильйона євро. Ухвалення рішення заблокували представники Угорщини й Польщі. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на повідомлення в Twitter прес-секретаря постійного представництва Німеччини при ЄУ Себастьяна Фішера (Sebastian Fischer).

 

Угорщина й Польща наклали вето на ухвалення проєкту бюджету Євроунії через включення в документ зобов'язання дотримуватися принципів правової держави. За цим механізмом дві названі країни можуть отримати менше грошей через, з точки зору Брюсселя, регрес демократії в цих країнах під керівництвом урядів, які сповідують праві погляди. «Ми не можемо погодитися з планом пов'язати бюджетні рішення з критеріями верховенства права в його нинішній формі», – повідомив один з представників угорської делегації, вказавши, що такий план суперечить рішенням липневого саміту ЄУ.

 

Та все ж на засіданні було схвалено розпорядження про захист бюджету ЄУ, в якому закладено принцип розподілу витрат відповідно до критерію дотримання країнами принципів верховенства права. Це рішення ухвалювали за принципом кваліфікованої більшості. Таким чином, Будапешт і Варшава не змогли його заветувати.

 

17 листопада міністри країн-членів Євроунії мають обговорити ситуацію під час відеоконференції, на якій вони готуватимуться до саміту лідерів ЄУ двома днями пізніше.

 

Європейські посадовці хочуть пов’язати верховенство права з фінансуванням для тиску на Польщу та Угорщину. Брюссель критикує ці дві країни за підрив судової незалежності та свободи слова. За Будапештом також стежать через політику проти неурядових організацій та підрив цивільних свобод.

 

Однак у самих Польщі та Угорщині звинувачують офіційний Брюссель у спробі «обмежити їхній суверенітет». Зокрема, міністр юстиції Польщі Збіґнев Зьобро назвав ідею прив’язати верховенство права до фінансування й умови «антикоронавірусного» пакету допомоги «інституційним, політичним поневоленням, радикальним обмеженням суверенітету». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав пропозиції Брюсселя «ідеологічним шантажем», який практикував Радянський Союз.

 

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