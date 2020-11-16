Вибори бурмистрів: На другий тур прийшло 24% виборців.

Виборча фреквенція у другому турі виборів міських голів, що відбувся 16 листопада, склала 24%.
Про це повідомила Центральна виборча комісія України.
Для порівняння, 25 жовтня на виборчі дільниці в цих містах прийшло 36,8% виборців.
Найвищу активність проявили мешканці Кам'янця-Подільського – проголосувало 34,29% громадян. Це єдине місто, котре наростило явку виборців у порівнянні з першим туром.
У місті Українка на Київщині виборча фреквенція склала 31,46%.
На вибори міського голови Луцька прийшло 25,96% виборців, Одеси – 25,14%, Краматорська – 23,14%, Херсона – 20,89%.
Найменш активно голосували Суми – лише 19,02%.
16.11.2020