ЄС планує створити відомство для боротьби з пандемією.

Воно зможе на загальноєвропейському рівні оголошувати надзвичайну ситуацію, а також забезпечувати країни медикаментами.

Країни-члени Європейської Унії мають намір створити Європейський союз охорони здоров'я. Він відстежуватиме розвиток інфекційних захворювань і в разі потреби зможе оголосити надзвичайну ситуацію на рівні ЄУ. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова європейської комісарки з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес.

«Ми повинні скоординувати свої дії для боротьби з масштабними кризами в сфері охорони здоров'я – такими, як нинішня пандемія коронавірусу. Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, вжитих на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії», – заявила пані Кіріакідес на пресконференції в Брюсселі. Вона нагадала про «відсутність підготовки, брак медичного обладнання та обмежені можливості тестування».

Щоби такого більше не повторилося, Єврокомісія хоче створити Європейський союз охорони здоров'я. «Йдеться про незалежність від Всесвітньої організації охорони здоров'я», – зазначила єврокомісарка. І додала, що в наш час існує «підвищений ризик виникнення епідемій, і Європа повинна до них краще підготуватися».

Окрім того, в Брюсселі хочуть розширити повноваження структур, пов'язаних із питаннями охорони здоров'я. Так, Європейське агентство лікарських засобів повинно буде відповідати не тільки за допуск вакцин і медикаментів на ринок, а й відстежувати брак лікарських засобів або медобладнання в країнах – членах ЄУ і усувати недолік на ранніх етапах.

Також Єврокомісія планує посилити Європейський центр профілактики та контролю захворювань у Стокгольмі. Надалі він зможе запитувати дані щодо конкретної країни і давати їй відповідні рекомендації.