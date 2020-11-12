Оскаржено результати виборів до районної ради Львова.

 

До Львівської районної ради пройшли п'ять партій. Львівська районна територіально-виборча комісія оприлюднила протокол про результати виборів депутатів Львівської райради та її поіменний склад.

 

Фото https://inlviv.in.ua

 

За 64 депутатські мандати у Львівській районній раді змагалися 700 кандидатів від 13 політичних партій. Однак подолати п’ятивідсотковий бар’єр вдалося лише кандидатам від п’яти політичних сил: «Європейська cолідарність» – 34,63% (120 113 голосів, 30 мандатів); Об'єднання «Самопоміч» – 14,31% (49 646 голосів, 13 мандатів); «Голос» – 9,38% (32 540 голосів, 9 мандатів); ВО «Свобода» – 6,98% (24 219 голосів, 7 мандатів); «Слуга народу» – 5,54 (19 220 голосів, 5 мандатів), повідомили в громадянській мережі «Опора».

 

«Європейська cолідарність»

Богдан Шустер, 34 роки, заступник міського голови Винниківської міськради;

Олександр Сироїд, 33 роки, приватний підприємець;

Оксана Грабовська, 58 років, приватний підприємець;

Андрій Прокопів, 54 роки, доцент кафедри ботаніки Львівського національного університету ім. І.Франка;

Володимир Костик, 57 років, гендиректор ТРЦ «Привокзальний»;

Наталія Колодій, 35 років, бухгалтерка;

Ігор Лисий, 48 років,  доцент кафедри економіки підприємства Львівського національного університету ім. І.Франка;

Галина Драч, 40 років, помічниця народного депутата Андрія Кота;

Данило Кривко, 25 років, хірург-стоматолог ЛКП Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова;

Олег Кузик, 21 рік, тимчасово не працює;

Ігор Зінкевич, 62 роки, вчитель Львівського фахового коледжу спорту;

Вадим Махніцький, 33 роки, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «КМП партнерс»;

Юрій Стечишин, 24 роки, приватний підприємець;

Людмила Гера, завідувачка навчально-тренувального відділу у «Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

Тарас Жеребецький, 33 роки, інженер ТОВ «ФуджікураАутомотів Україна-Львів»;

Мар'яна Кузьо, 24 роки, юрист ПП «Перспективні технології Захід»;

Михайло Василина, 52 роки, голова Грядівської сільради;

Ірина Кіянка, 43 роки, професор Львівського регіонального інституту держуправління Нацакадемії державного управління при Президентові України;

Андрій Вашківський, 51 рік, працівник Запитівської селищної ради;

Андрій Сулим, 26 років, приватний підприємець;

Роман Гуменюк, 28 років, бухгалтер «Нестле бізнес сервіс в Європі»;

Оксана Фостяк, 43 роки, голова правління Городоцького споживчого товариства;

Тарас Грень, 45 років, комерційний директор ТОВ СПГ «Тетра»;

Анатолій Матківський, 58 років, заступник директора з медичної частини «Городоцької центральної районної лікарні»;

Оксана Лучко, 44 роки, викладачка «Великолюбінської дитячої мистецької школи»;

Володимир Фрис, 37 років, начальник відділу Пустомитівської райради;

Сергій Шимчак, 42 роки, тимчасово не працює;

Мар'яна Кричковська, 31 рік, начальниця юридичного відділу виконкому Винниківської міськради;

Орест Миколайчук, 31 рік, адвокат;

Олександра Андрес, 37 років, начальниця юрвідділу «Львівського АТП-14631».

 

«Слуга народу»:

Роман Домашовець, 35 років, директор ТзОВ «Полімер Буддах»;

Андрій Марко, 38 років, голова Пустомитівської РДА;

Назарій Щур, 28 років, помічник судді Залізничного районного суду Львова;

Юрій Холод, 29 років, заступник голови Львівської облдержадміністрації;

Наталія Серватяк, 37 років, приватний підприємець.

 

Об’єднання «Самопоміч»:

Юрій Лукашевський, 38 років, начальник управління «Секретаріат ради» Львівської міськради;

Іван Мовчан, 45 років, проректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Анна Дідух, 42 роки, фінансова директорка корпорації «ЕкоЛан»;

Любов Давидович, головний спеціаліст Ресурсного центру для розвитку ОСББ департаменту ЖКГ Львівської міськради;

Наталія Алєксєєва, 42 роки, заступниця директора департаменту містобудування Львівської міськради;

Олег Шмід, 59 років, директор ЛКП «Інститут просторового розвитку»;

Богдана Зубрицька, 64 роки, директорка закладу дошкільної освіти;

Андрій Москаленко, 33 роки, заступник міського голви Львова з питань розвитку;

Віра Чванова, 59 років, пенсіонерка;

Тарас Стефанишин, 49 років, директор ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

Орися Богун, 45 років, сімейна лікарка «2-ї міської поліклініки Львова»;

Ольга Браташ, 40 років, староста Батятицького старостинського округу;

Станіслав Горуна, 31 рік, спортсмен-інструктор ДУ «УкрСпортЗабезпечення».

 

«Голос»

Олег Котис, 38 років, приватний підприємець;

Ігор Шолтис, 24 роки, журналіст ГО «Сихів медіа»;

Марко Климовський, 21 рік, тимчасово не працює;

Ігор Лічнов, 32 роки, перший заступник директора ТзОВ «Магік»;

Галина Маївка, 25 років, консультант з розвитку бізнесу «Супер Мікро Комп’ютер Інк»;

Володимир Деркач, 41 рік, директор ТзОВ «ВСБУД»;

Святослав Демків, 49 років, консультант з економічних питань ТДВ «Західенергоавтоматика»;

Юрій Паславський, 35 років, директор ТзОВ «Неодім Захід»;

Ірина Мартин, 41 рік, директорка ТзОВ «Холдинг емоцій !FEST»;

 

ВО «Свобода»:

Роман Плахтій, 57 років, гендиректор ПП «Тім Леополіс»;

Богдан Федун, 26 років, тимчасово не працює;

Олександр Марко, 48 років, приватний підприємець;

Андріян Гутник, 52 роки, підприємець;

Ярина Вайда, 36 років, керівниця канцелярії партії;

Марта Ільчишин, 35 років, тимчасово не працює;

Роман Любицький, 40 років, гендиректор ТзОВ «Престайм.ком.юа».

 



Фото ukrinform.com

 

Проте кандидат у депутати до Львівської райради від ВО «Батьківщина» Богдан Рябошапко подав позовну заяву проти Львівської районної ТВК, повідомив координатор громадянської мережі «ОПОРА» за виборами у Львівській області Тарас Радь на своїй facebook-сторінці. Серед позовних вимог: визнати протиправними дії та скасувати протокол Львівської районної ТВК про результати виборів депутатів Львівської райради через порушення процедур, а також розбіжності у протоколах про підрахунок голосів в окремих виборчих дільницях у межах Львівського району.

 

Раніше, за інформацією спостерігача, 9 листопада Львівська районна ТВК на своєму засіданні розглядала чотири скарги від кандидатів у депутати від ВО «Батьківщина» Богдана Рабешка, Назара Шмігаля та Ігоря Фіалковського «про фальсифікацію на виборах на 9 дільницях Зимноводівській ОТГ, а також на дільницях 460984 (с. Підберізці), 460966 (с. Старе Село), 460967, 460985 і 460986». Також у скаргах було зазначено про «аномально високу явку та моноголосування». Через це кандидати зверталися з проханням провести повторний підрахунок голосів на цих 14 дільницях. Комісія відмовилася брати до розгляду всі чотири скарги.


Зазначимо, серед повноважень районної ради: управління закладами районного підпорядкування; управління майном комунальної власності територіальних громад району – того, яке ще не передане громадам; забепечення роботи райради, розповів Z керівник Агенції регіонального розвитку у Львівській області Тарас Баранецький.

 

Хоча депутати райради не мають впливу на призначення голови відповідної райдержадміністрації, вони більшістю можуть висловлювати недовіру голові РДА у разі, якщо визнають виконання програми соціально-економічного розвитку у частині делегованих повноважень незадовільним.

 

«Райдержадміністрації дотепер виконували функції виконавчих структур районних рад. Райради не мали своїх відділів освіти, культури – їх мали райдержадміністрації. Якщо РДА погано виконувала повноваження, делеговані райрадою, то райрада могла висловити недовіру голові РДА – для цього потрібно дві третини голосів депутатів. І такі випадки були. Коли ці делеговані повноваження будуть передані від РДА територіальним громадам, функція висловлення недовіри голові РДА за їхнє невиконання буде вичерпана», – прокоментував Тарас Баранецький.

 

Районний бюджет має формуватися з надходжень від сплати за оренду комунального майна, яке є у власності територіальних громад району; плати за оренду водних об’єктів, які є у власності територіальних громад району; оренди землі, яка є у власності територіальних громад району, та частки прибутку комунальних підприємств, засновником яких є відповідна районна рада. Оскільки частка відповідного майна та об’єктів є незначною, районний бюджет буде доволі скромним. Проте основними видатками райради будуть видатки на утримання апарату та забезпечення її роботи.

 

«Дуже ймовірно, що райбюджети будуть дофінансовуватися з обласного бюджету. І наразі триває дискусія, чи будуть іти через районні бюджети кошти на утримання районних доріг місцевого значення», – зазначив Тарас Баранецький.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Вдповідно до рішення уряду від 17 липня, на Львівщині утворено Львівський район з адміністративним центром у місті Львів у складі територій Бібрської міської, Великолюбінської селищної, Глинянської міської, Городоцької міської, Давидівської сільської, Добросинсько-Магерівської селищної, Жовківської міської, Жовтанецької сільської, Зимноводівської сільської, Кам’янка-Бузької міської, Комарнівської міської, Куликівської селищної, Львівської міської, Мурованської сільської, Новояричівської селищної, Оброшинської сільської, Перемишлянської міської, Підберізцівської сільської, Пустомитівської міської, Сокільницької сільської, Солонківської сільської, Щирецької селищної територіальних громад.

12.11.2020

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