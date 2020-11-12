Скіфський курган на Миколаївщині охоронятиме поліція через варварські розкопки.

Поліція цілодобово охоронятиме унікальний скіфський курган у Казанківському районі на Миколаївщині, який "чорні археологи" продовжують розкопувати, незважаючи на розголос.

Про це під час брифінгу 12 листопада повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Наразі мною прийняте рішення про те, що поліція цілодобово охоронятиме скіфський курган в Казанківському районі до того часу, як буде прийняте рішення про його консервацію. Хоча, хочу зазначити, у поліції немає прямої функції та можливостей тривалий час охороняти всі кургани", – сказав Шайхет.

Він також розповів, що наразі поліції невідомо, де перебуває техніка, яка розкопувала курган і яку було передано на відповідальне зберігання ТОВ "Варта міста", адже у поліції немає рішення місцевого суду щодо накладання на техніку арешту.

"Ще 6 листопада поліція звернулася до місцевого суду з проханням накласти арешт на дві одиниці техніки – бульдозер та екскаватор, які були зафіксовані на розкопках кургану при виїзді на місце події поліції. Проте досі рішення з цього приводу не прийняте. А ми не маємо повноважень забирати цю техніку на штрафмайданчик без рішення. Таке зволікання мене дивує", – зазначив Шайхет.

З його слів, це вже повторне звернення до суду з цього питання. Перше було ще у червні цього року, коли вперше було зафіксовано несанкціоновані розкопки кургану. "Тоді техніку передали на відповідальне зберігання у сільську раду. Проте згодом суд відмовив у її арешті, і техніку повернули власникам", – сказав очільник обласної поліції.

Він поінформував, що розслідування триває, і можливо, що незабаром правоохоронці оголосять конкретні підозри.

При цім він також висловив здивування позицією місцевих мешканців, а особливо сільського голови, які не зверталися до поліції з повідомленням про незаконні розкопки кургану. З його слів, щоразу це робили миколаївські активісти, які виїздили на місце події. Місцеві мешканці також відмовляються давати свідчення по цьому факту.

Передісторія: на Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тис. років. Розкопки ведуть невідомі люди зі застосуванням важкої техніки. Роботи провадять на приватному полі, яке охороняє фірма ТОВ “Варта міста” з Одеської області. Зловмисники вкопалися в землю глибше, ніж заввишки сам курган – 12 метрів.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 298 ч.3 ККУ (навмисне незаконне знищення об’єктів культурної спадщини).

Проте, попри розголос та звернення до поліції, незаконні розкопки унікального скіфського кургану на Миколаївщині тривають. 11 листопада миколаївські археологи й активісти разом із представниками управління культури Миколаївської ОДА та колегами з Інституту археології НАН України побували на скіфському кургані в Казанківському районі і виявили продовження робіт.

Член громадської організації "Бузький гард” Ілля Зелінський написав учора у Facebook: "Ми на кургані. Тут знов працював бульдозер, причому в минулі два дні. Сліди згортають та готуються знову сюди повернутись. Поліція розводить руками: не чули – не бачили, йде слідство. Знайдено зруйноване екскаватором впускне поховання підлітка та бронзове дзеркало. Курган треба рятувати від подальшого мародерства!".