Зеленський тягне в Одеську адміністрацію "регіонала" Гриневецького.

Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру колишнього народного депутата Сергія Гриневецького на посаду очільника Одеської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє "Суспільне".

Під час розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Гриневецький розповів, що він уже має досвід роботи на посаді голови ОДА.

"Я маю досвід роботи головою ОДА. Був головою обласної ради, тричі народний депутат. Якщо говорити про питання, які зараз бачу перед собою, це COVID-19 та виконання урядових рішень. Поруч просвітницька робота. Звісно, розгортання додаткових ліжок, збереження здоров’я лікарів... Також формування бюджету, екологічна безпека, сміттєпереробна робота", – доповів Гриневецький.

Натомість прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що першочерговим завданням для голови ОДА має бути забезпечення киснем лікарень, які приймають хворих на COVID-19. Друге завдання – термінова підготовка приміщення для розташування мобільної лікарні на 500-600 місць для пацієнтів з коронавірусом. Третім завданням Шмигаль назвав створення "проєктів щодо зрошення", утім додав – це мета на 2021 рік, її треба "взяти на олівець".

Гриневецький очолював Одеську ОДА у 1998-2005 роках. При тім у 2004 році брав участь у "з'їзді" депутатів місцевих рад різних рівнів у Сіверськодонецьку, котрий закликав Україну федералізуватися у випадку перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка, і погрожував "ПіСУАРом".

Сергій Гриневецький був депутатом Верховної Ради у 1998-1999 і 2007-2014 роках. Під час свого останнього скликання входив до фракції Партії регіонів; голосував за "диктаторські закони" під час Революції гідності.

На місцевих виборах 2020 року Гриневецький балотувався від партії одеського міського голови Геннадія Труханова "Довіряй ділам", став депутатом обласної ради.

Указ про призначення голови ОДА має підписати Президент.