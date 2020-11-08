Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах.

 

Президент України Володимир Зеленськй привітав Джозефа Байдена із перемогою на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

 

 

Зеленський висловив своє вітання через twitter-сторінку в суботу ввечері за Києвом невдовзі після того, як підрахунок голосів показав перемогу Байдена в одному з ключових штатів - Пенсильванії.

 

"Вітаємо Джо Байдена і Камалу Гарріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацюють у сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає лише міцнішою!", - написав Зеленський у twitter.

 

08.11.2020

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