Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах.

Президент України Володимир Зеленськй привітав Джозефа Байдена із перемогою на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Зеленський висловив своє вітання через twitter-сторінку в суботу ввечері за Києвом невдовзі після того, як підрахунок голосів показав перемогу Байдена в одному з ключових штатів - Пенсильванії.

"Вітаємо Джо Байдена і Камалу Гарріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацюють у сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає лише міцнішою!", - написав Зеленський у twitter.