Двісті депутатів закликали суддів КС до відставки.

 

Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, котрі підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

 

Про це йдеться у заяві групи народних депутатів, яку з трибуни Верховної Ради озвучив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов 3 листопада, передає інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

"Народні депутати України, які підписали цю заяву… закликають Конституційний Суд України вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування, з урахуванням обраного українською державою європейського і євроатлантичного курсів, закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України №13Р/2020 від 27 жовтня 2020 року, а саме: Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Завгородню Ірину Миколаївну, Касмініна Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Васильовича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мойсика Володимира Романовича, Саса Сергія Володимировича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосьовича, Юровську Галину Валентинівну – скласти з себе повноваження суддів Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно", – озвучив текст заяви Бакумов.

 

Також у заяві наголошено, що рішення КСУ щодо скасування антикорупційної реформи "несе далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури України і ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України".

 

Під час виступу Бакумова біля трибуни парламенту зібралися декілька десятків народних депутатів, які підписали озвучену заяву.

 

Народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський уточнив, що заяву підписало майже двісті депутатів.

 

"Під дві сотні підписів народних депутатів. Закликаємо піти у відставку суддів КСУ, що голосували за відкат антикорупційного законодавства", – написав Лозинський у Facebook.

 

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції".

 

Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

 

Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС. Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

 

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

 

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їхніх посадових осіб, громадян та їхніх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

 

03.11.2020

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