На виборах у Бахмачі переміг "слуга" – Ляшко визнав поразку.

В одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі на довиборах до Верховної Ради переміг кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Його конкурент лідер Радикальної партії Олег Ляшко визнав фактичну поразку.

Згідно з даними ЦВК, Гунько отримав 34,1% голосів виборців (21 245 голосів).

Його конкурент Ляшко набрав 31,8% (19 799 голосів).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко отримала від виборців 26,7% (16 622 голосів).

На четвертій і п'ятій сходинці – ще два кандидати з прізвищем Гунько, "клони" разом набрали 4%.

Олег Ляшко змирився з поразкою на виборах, хоча й звинувачує опонента у фальсифікаціях.

"Цій комічній владі, яка вкрала в нас перемогу ціною приниження і ганьби, я скажу: не завжди так буде!" – написав Ляшко у Facebook.