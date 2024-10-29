Прокуратура Філадельфії подала до суду на Ілона Маска.

Йдеться про влаштовану мільярдером лотерею зі щоденною роздачею по мільйону доларів у «хитких» штатах.

 

 

Окружна прокуратура Філадельфії, найбільшого міста штату Пенсильванія, подала до суду на мільярдера і власника платформи Х Ілона Маска, а також на очолювану ним організацію America PAC за щоденну роздачу по одному мільйону доларів виборцям у «хитких» штатах. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву пресслужби прокуратури. Прокуратуру Філадельфії очолює прихильник демократів Лоуренс Краснер (Lawrence Krasner).

 

У заяві йдеться про «незаконну лотерейну схему», яку необхідно терміново заборонити, а також про порушення практики сумлінної торгівлі та прав споживачів. Прокуратура зажадала видачі судової заборони, яка має набути чинності до президентських виборів 5 листопада.

 

«Ця справа не стосується питання, чи порушили відповідачі закони штату чи федеральні закони, які забороняють підкуп виборців. Навпаки, ця справа дуже проста, оскільки America PAC і Маск безперечно порушують законодавчі заборони», – зазначено у документі.

 

Крім того, прокуратура звертає увагу, що America PAC пропонує виборцям поділитися своєю персональною інформацією в обмін на можливість виграти велику суму грошей і використовує «облудні, розпливчасті чи такі, що вводять в оману», заяви. Зокрема немає повного зведення правил лотереї, а твердження Маска про випадковість вибору переможця «недостовірне, оскільки йдеться лише про учасників мітингів на підтримку Дональда Трампа».

 

Ще раніше губернатор штату Пенсильванія демократ Джошуа Шапіро (Joshua Shapiro) публічно закликав правоохоронні органи розпочати розслідування. «Я більше не генеральний прокурор Пенсильванії, я губернатор, але лотерея викликає серйозні запитання», – заявив Шапіро в етері телеканалу NBC.

 

Ілон Маск розпочав свою лотерею на початку жовтня. Організація America PAC пообіцяла, що мільйон доларів щодня виплачуватимуть випадково обраним виборцям в одному зі семи «хитких» штатів: Пенсильванії, Джорджії, Неваді, Аризоні, Вісконсині, Мічигані та Північній Кароліні, де, як очікується, визначиться переможець виборів президента країни. Для участі необхідно ввести адресу своєї електронної пошти та підписати петицію на захист першої та другої поправок до Конституції США – свободи слова та права на зберігання та носіння зброї.

 

У Пенсильванії, окрім мільйона переможцю лотереї, Маск має намір виплатити по 100 доларів кожному зареєстрованому виборцю, який підписав петицію. Окрім того, у всіх семи штатах, що вагаються, підписанти отримають ще по 47 доларів, якщо зуміють переконати підписати документ ще одного виборця.

 

Міністерство юстиції США надіслало листа до America PAC з попередженням, що лотерея Маска може порушувати федеральний закон. Юридичні експерти, з якими консультувався Reuters, розділилися щодо того, чи порушує роздача мільйона доларів федеральні закони, згідно з якими платити чи пропонувати плату особі за реєстрацію для голосування є злочином.

29.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Танець колективного тіла
У Львові покажуть прем’єру танцювального перформансу “В полі зору” як результат українсько-фінської перформативної лабораторії “Lab for Ukraine”. Перформерки досліджують, як погляд формує образ того, на кого дивляться, робить його реальним.
27.10.24 | | Штука
Форум 2000. Кілька празьких нотаток
Микола Рябчук
“Росії майбутнього” не буде, поки вони не розквитаються із “Росією минулого”, не лиш репресивно-тоталітарною, а й загарбницько-колоніальною
27.10.24 | | Дискурси
Тиша
Уляна Глинчак
Тепер тиша – моя довірена особа, хоча раніше я насолоджувалася цими прогулянками, розмовляючи з тобою по телефону. Але тебе ніде немає. Тебе більше немає... 
27.10.24 | | Дискурси
Симфонія
Василь МАХНО
... цей метеоритний дощ звуків, ця злива голосів. Це піднесення і падіння – разом із моїм збитим диханням і спазмами в горлі.
26.10.24 | | Дискурси
Вихоплений злам
Олеся Ісаюк
Колізія проростає між синами козацької старшини, які перевтілилися у вірних слуг імперії, та молодшим поколінням українців, що вже бачить себе національною спільнотою
26.10.24 | | Україна
Приїхала до бойків
Роксолана Жаркова
Вростати у цей стрімкий пейзаж, де водночас тепло пульсує жовтава багряність янтарного світла, глибока синювата зелень принишклого горизонту, коричневі й сірі відтінки непробуджених ще ранків, коли чути голосне скапування туману в горнятко твоєї кави, коли чути вітер, що підбирає акорди на гігантських цимбалах часу...
26.10.24 | | Штука
«Амадіджі з Ґаули» і ШІ
Аделіна Єфіменко
У цій постановці йдеться про пошук «людяності» в технократичному світі через звернення до прекрасного – до музики Генделя. Це актуальний заклик до свідомості сучасної людини вчасно  усвідомити небезпеку втрати межі між реальним і віртуальним світом.
25.10.24 | | Штука
Чи варто боятися БРІКС?
Максим МУЛЯР
Так, саміт БРІКС засвідчив, що ізоляція Путіна не надто вдається. Але чи допоможе це йому?
25.10.24 | | У світі

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.