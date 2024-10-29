Прокуратура Філадельфії подала до суду на Ілона Маска.

Йдеться про влаштовану мільярдером лотерею зі щоденною роздачею по мільйону доларів у «хитких» штатах.

Окружна прокуратура Філадельфії, найбільшого міста штату Пенсильванія, подала до суду на мільярдера і власника платформи Х Ілона Маска, а також на очолювану ним організацію America PAC за щоденну роздачу по одному мільйону доларів виборцям у «хитких» штатах. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву пресслужби прокуратури. Прокуратуру Філадельфії очолює прихильник демократів Лоуренс Краснер (Lawrence Krasner).

У заяві йдеться про «незаконну лотерейну схему», яку необхідно терміново заборонити, а також про порушення практики сумлінної торгівлі та прав споживачів. Прокуратура зажадала видачі судової заборони, яка має набути чинності до президентських виборів 5 листопада.

«Ця справа не стосується питання, чи порушили відповідачі закони штату чи федеральні закони, які забороняють підкуп виборців. Навпаки, ця справа дуже проста, оскільки America PAC і Маск безперечно порушують законодавчі заборони», – зазначено у документі.

Крім того, прокуратура звертає увагу, що America PAC пропонує виборцям поділитися своєю персональною інформацією в обмін на можливість виграти велику суму грошей і використовує «облудні, розпливчасті чи такі, що вводять в оману», заяви. Зокрема немає повного зведення правил лотереї, а твердження Маска про випадковість вибору переможця «недостовірне, оскільки йдеться лише про учасників мітингів на підтримку Дональда Трампа».

Ще раніше губернатор штату Пенсильванія демократ Джошуа Шапіро (Joshua Shapiro) публічно закликав правоохоронні органи розпочати розслідування. «Я більше не генеральний прокурор Пенсильванії, я губернатор, але лотерея викликає серйозні запитання», – заявив Шапіро в етері телеканалу NBC.

Ілон Маск розпочав свою лотерею на початку жовтня. Організація America PAC пообіцяла, що мільйон доларів щодня виплачуватимуть випадково обраним виборцям в одному зі семи «хитких» штатів: Пенсильванії, Джорджії, Неваді, Аризоні, Вісконсині, Мічигані та Північній Кароліні, де, як очікується, визначиться переможець виборів президента країни. Для участі необхідно ввести адресу своєї електронної пошти та підписати петицію на захист першої та другої поправок до Конституції США – свободи слова та права на зберігання та носіння зброї.

У Пенсильванії, окрім мільйона переможцю лотереї, Маск має намір виплатити по 100 доларів кожному зареєстрованому виборцю, який підписав петицію. Окрім того, у всіх семи штатах, що вагаються, підписанти отримають ще по 47 доларів, якщо зуміють переконати підписати документ ще одного виборця.

Міністерство юстиції США надіслало листа до America PAC з попередженням, що лотерея Маска може порушувати федеральний закон. Юридичні експерти, з якими консультувався Reuters, розділилися щодо того, чи порушує роздача мільйона доларів федеральні закони, згідно з якими платити чи пропонувати плату особі за реєстрацію для голосування є злочином.