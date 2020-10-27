Команда Зеленського оприлюднила підсумки "опитування" – і це чиста профанація.

Партія "Слуга народу" оприлюднила результати так званого "всенародного опитування", ініційованого Президентом Зеленським у день виборів. Згідно з резюме акції, більшість громадян підтримали ідеї довічного ув'язнення за корупцію, скорочення чисельності Верховної Ради, легалізації канабісу в медичних цілях і використання Україною гарантій Будапештського меморандуму.

Зокрема, як свідчать результати попередньої обробки анкет, половина учасників опитування (46,7%) підтримали створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей, натомість половина (46,48%) виступила проти.

82,97% людей, які взяли участь в опитуванні, підтримали ідею довічного тюремного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, 13,87% не підтримали.

Скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримали 89,6% опитаних, не підтримали 7,12%.

Легалізацію канабісу в медичних цілях підтримали 64,88% учасників ініційованого главою держави опитування, не підтримали 29,53%.

Підтримують право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності 74,21% учасників опитування, не підтримують 17,21%.

Тимчасом генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології розкритикував авантюру "Слуги народу" – як через аматорську методу "екзит-полу", так і через позірну зневагу до традиційних соцопитувань.

"Результати нерепрезентативні, від них немає ніякої користі. Їх не можна використати, щоб обґрунтувати якесь рішення", – прокоментував Паніотто.

5 запитань Президента – що це було?

Володимир Паніотто

Зараз нарешті зрозуміла методологія цього опитування, і можна зробити більш обґрунтовані висновки про те, що це було. Фактично, це непрофесійно проведений екзит-пол (в багатьох країнах під час екзит-полів ставлять не тільки запитання про вибір, а й 30–50 інших запитань). Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня пояснив, що вони і не претендують на те, що це соціологічне дослідження – хоча сказав, що проводила його компанія "Зе медіа", яку він чомусь назвав соціологічною: "Вони погодилися організувати це опитування – воно не є соціологічним опитуванням, тому тут не має бути якихось особливих вимог, але організувати цю кількість волонтерів-інтерв'юерів, організувати логістику і так далі ця компанія взялася".

Результати цього опитування не є репрезентативними для населення України в цілому (бо опитати планували лише тих, хто візьме учать у виборах), але воно не є репрезентативним і для тих 37% населення, які взяли участь у виборах. Звичайний екзит-пол проводиться нейтральною організацію, і соціологи намагають опитати всіх, хто потрапив до вибірки, щоб забезпечити рівну ймовірність кожного потрапити до опитування. А опитування Зеленського було персонізованим опитуванням Президента і його політичної сили, тому участь його прихильників була суттєво вищою, ніж прихильників інших партій (наприклад, 67% прихильників "Слуги народу" і 27% прихильників ЄС). До того ж. фактично, опитували добровольців, тих, хто висловив бажання взяти участь, що підсилило ефект самовідбору. Проблема не в тому, що опитали лише приблизно 17% виборців України (на мою думку, достатньо було б опитати 0,1%, тобто опитали в 170 разів більше, ніж треба), а в тому, що неможливо сказати, як думка опитаних відображає думку населення України. Результати нерепрезентативні, від них немає ніякої користі. Їх не можна використати, щоб обґрунтувати якесь рішення. Ви не можете сказати, наприклад, що населення України підтримує скорочення кількості депутатів – бо, можливо, 83% тих, кого не опитували, мають іншу точку зору.

Інша річ, що якби ми провели нормальне опитування, репрезентативне для населення України, то, гадаю, результати не дуже відрізнялися б від результатів проведеного опитування. Це тому, що це популістичні запитання, за якими варіація відповідей дуже невелика, і тому навіть жахливо проведене опитування дає більш-менш нормальний результат. Наприклад, якщо поставити запитання "скільки у Вас рук?", то 99,9% відповість, що дві – навіть за нерепрезенативних опитувань. Але щоби дізнатися, наскільки опитування Президента відображає думку населення України, треба провести нормальне опитування на 2000 респондентів – і його дійсно можна використати для прийняття рішень. А от як використати результати опитування Президента, поки ще не зміг придумати. Маю підозру, що ніяк.

Хочу ще додати, що мені подобається ідея Президента проводити регулярні опитування населення, але якщо це не буде здійснюватися такими аматорськими методами.