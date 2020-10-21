Половина українців вважає, що опитування Зеленського – політична технологія.

 

Думки українців щодо ініційнованого Володимиром Зеленським "всенародного опитування" розділилися: половина українців – 44% – схиляється до думки, що "Зе!-референдум" є політичною технологією для досягнення власних цілей; така ж частка респондентів вважає ініціативу Зеленського щирим наміром.

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

 

 

 

В "опитуванні" має намір узяти 55% респондентів.

 

41% респондентів не довірятиме результатам "опитування" Президента.  Довірятиме – 43%.

 

В ініціативу Володимира Зеленського найбільше вірять виборці партії "Слуга народу", а найменше – електорат "Європейської солідарності".

 

Втім, коли соцоілоги поставили респондентам одне зі запитань майбутнього "Зе!-референдуму" – про вільну економічну зону Донбасові – то навіть виборці "Слуги народу" ся скривили. 

 

В Україні 45% респондентів не підтримують надання вільної економічної зони ОРДЛО; підтримують – 33.5%.

 

 

З 17 до 19 жовтня 2020 року КМІС провів власне опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 505 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.


 

 

21.10.2020

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