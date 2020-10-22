Премію Андрія Сахарова присуджено білоруській опозиції.

Через пандемію нагорода вручатиметься не в Страсбурзі, а в резиденції Європарламенту в Брюсселі.

 

 

Демократична опозиція Білорусі стала переможцем премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова за 2020 рік. Про це повідомив у четвер, 22 жовтня, голова Європейського Парламенту Давід-Марія Сассолі (David Maria Sassoli) на пленарній сесії в Брюсселі. Відповідне рішення ухвалила президія Європарламенту, куди, окрім спікера, входять голови семи фракцій. Нагорода буде вручена в резиденції ЄП в Брюсселі 16 грудня. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Конкретно у числі лауреатів – десять осіб, які репрезентують Координаційну раду опозиції. Серед переможців – колишня кандидатка в президенти Білорусії Світлана Тіхановском, письменниця і нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, активісти Марія Колеснікова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало тощо.

 

«Для мене велика честь оголосити, що жінки і чоловіки демократичної опозиції в Білорусі стали лауреатами премії Сахарова 2020 року. На їхньому боці те, що грубій силі ніколи не перемогти: правда. Не відмовляйтеся від своєї боротьби. Ми на вашому боці. Залишайтеся сильними і не припиняйте вашу боротьбу. Знайте, що ми вас будемо підтримувати», – проголосив  Сассолі.

 

Він зазначив, що масштабні протести, які тривають на площах Білорусі вже 11 тижнів, потрясли світ. «Тоді як наше захоплення народом Білорусі зростає, ми чимраз більше засмучені насильницьким придушенням акцій з боку режиму Лукашенка», – заявив Сассолі. Він закликав уряд в Мінську прислухатися до голосу народу. Спікер подякував демократичній білоруській опозицію за відстоювання свободи думки і слова.

 

Премія «За свободу думки» була заснована ​​Європарламентом 1988 року на честь радянського дисидента Андрія Сахарова. Вона вручається особам, які зробили «винятковий внесок у боротьбу за права людини на всій земній кулі». Минулого року її лауреатом став засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов.

22.10.2020

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