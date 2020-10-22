Ліга чемпіонів: "Шахтар" переміг "Реал" у Мадриді.

Донецький "Шахтар" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно обіграв на виїзді мадридський "Реал" – 3:2.

Команді Луїша Каштру довелося проводити матч без низки гравців основного складу, які пропускали виїзд до Мадрида через коронавірус, тож перемога в ослабленому складі посилила відчуття тріумфу серед "гірників".

Уже в першому таймі "Шахтар" вів із рахунком 3:0. Голами відзначилися Тете (29 хвилина), Соломон (42-га), а ще один м'яч – то автогол Варана (33 хвилина).

У другому таймі "Реал" відомстив двома голами: на 54 хвилині забив Модріч, а ще за п'ять хвилин – Вінісіус.

На останній хвилині підопічні Зінедіна Зідана забили і третій гол, але арбітр не зарахував цього удару через положення поза грою у гравця "Реала", котрий затуляв удар на лінії польоту м'яча.

"Гравці виглядали фантастично на полі з першої хвилини. Коли ми уважні, суворі і дисципліновані – а ми знаємо, наскільки ми кваліфіковані і які якості у нас є, – то ми опиняємося ближче до перемоги навіть проти такого клубу, як "Реал"", – прокоментував тренер "Шахтаря" Луїс Каштру.