ОПОРА виявила ознаки втручання Росії в українські вибори і закликає СБУ до реакції.

Громадська мережа ОПОРА виявила ознаки втручання російських сил у перебіг виборчого процесу в Україні. Аналітики закликали Службу безпеки України вивчити розслідувані матеріали і дати їм належну оцінку.

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці мережі ОПОРА.

Аналітики мережі натрапили на російський слід під час дослідження листа, отриманого донецьким партійним осередком "Європейської солідарності" від тамтешнього управління Служби безпеки України. В тому листі СБУ закликала надати вичерпну інформацію про кандидатів Порошенкової партії та аґітацію. "ЄС" у відповідь зчинила галас – натомість СБУ у своєму офіційному повідомленні відмежувалася від листа. Що й насторожило "опорівців".

ОПОРА отримала повні відомості електронного листування і передала їх на експертизу до Лабораторії цифрової безпеки (Україна) та Міжнародного центру оборони та безпеки (Естонія). І висновки підтверджують факт імітації листування зловмисниками російського походження.

"У нас є причина заявити про ймовірне втручання РФ в українські вибори. Звісно, це лише один епізод, який може бути і провокуванням провокації, але не реагувати на такі приклади не можна. Ми закликаємо Службу безпеки України та Національну поліцію України здійснити повноцінне розслідування", – прокоментувала координаторка мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Згідно зі звітом мережі, лист відправляли із електронної скриньки osbu_don@ssu.gov.ua. Натомість, згідно з інформацією зі сайту СБУ, електронна адреса ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях – usbu_don@ssu.gov.ua. Хоча адреси скриньок не збігаються, партія отримала лист з веб-домену СБУ: ssu.gov.ua. Аналітики зробили висновок, що домен підробили методом, котрий використовують шахраї або гакери спецслужб (email-spoofing).

Експертиза файлу .eml (.emlx, .msg) показала: "Насправді ж його було надіслано зі скриньки 1504191355@lenta[.]ru – безкоштовної скриньки на поштовій інфраструктурі rambler[.]ru".

Сам PDF-файл із бланком Служби безпеки України було створено за допомогою дуже старої версії Office Word 10, "що може означати використання віртуальної машини або незадовільний стан використаного програмного забезпечення". Автором PDF вказано "Гаріка", і параметр Language (Мова) у згенерованому PDF також RU-ru.

У файлі вкладено кілька ілюстрацій, зокрема зображення державного герба, рукописного підпису та дат. Метадані зображень свідчать, що оригінальні файли зображень на комп’ютері автора мали назви російською мовою.

Метадані зображень:

D:\load-gerb-ukrainy копия111111син.png,

D:\XXXXXXXX\ПОДПИСИ.png,

D:\XXXXXXXX\ДАТЫ21.png,

D:\XXXXXXXX\3245.png,

D:\XXXXXXXX\ДАТЫ211.png.

Коментуючи інцидент, ОПОРА висловлює припущення, що Росія прагнула дестабілізувати виборчий процес – і ця пригода може бути непоодинокою.

"Фактично, це була провокація, метою якої стала публічна дискредитація СБУ, а також публічне протистояння між учасниками виборчого процесу та органами влади в Україні. Виявлений факт є одним з ймовірних свідчень втручання Росії у виборчий процес в Україні", – прокоментували в мережі.

"Демократія є дуже вразливою, оскільки різні форми народовладдя працюють ідеально, коли всі дотримуються вимог закону або міжнародних стандартів. Боротьба є конкурентною, переможець отримує свій результат завдяки чесному підрахунку голосів, а кожен учасник вільно формує політичну позицію без тиску, погроз, залякування та обману. Факти втручання Російської Федерації є непоодиноким явищем, та інколи їх складно довести, адже мова йде переважно про непублічні процеси: інформаційні атаки з масивом емоційно забарвлених неправдивих матеріалів, активність агентів впливу, тіньові фінанси. Такі факти потрібно розслідувати та забезпечувати як рівень протидії, так і взаємодії між українськими інституціями, з метою запобігання незаконному втручанню у вибори", – наголошує ОПОРА.

Відтак представники мережі ОПОРА закликають правоохоронців провести повноцінне розслідування інциденту. Політиків і партії вони просять бути пильними до подібних провокацій і закликають докладати зусиль для того, щоб аналізувати підозрілі процеси, перш ніж реагувати на них емоційно – "до висловлення публічних звинувачень на адресу органів влади та політичних конкурентів". Спостерігачі також сподіваються на просвітницьку роботу серед громадян на тему кібербезпеки.