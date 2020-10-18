Помер відомий львівський скульптор Тарас Самотос.

У суботу, 17 жовтня, помер відомий скульптор, старший викладач кафедри рисунку та Львівської національної академії мистецтв Тарас Самотос. Про це повідомили у ЛОНСХУ.

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56-річний Тарас Самотос був членом обласної організації Національної спілки художників України. Брав участь у міжнародних виставках, зокрема у Франції, Німеччині, США та Польщі, а також мав персональні виставки у Львові, Києві та Гайдельберзі (Німеччина).

Невід’ємними особливостями творчості Тараса Самотоса було вдале використання неправильних ліній, поєднання на позір непоєднуваних кольорів, витворення неповторної палітри, робота у власній гамі.

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Представники міської обласної влади та Львівської національної академії мистецтв висловили співчуття рідним у зв’язку із втратою та проголосили світлу пам'ять Тарасові Самотосу.

Тарас Самотос був сином відомого скульптора Івана Самотоса, автора понад 120 пам’ятників та пам’ятних знаків у Львові. Іван Самотос помер у 2016 році на 83му році життя.