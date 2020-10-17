Ердоган запевнив Зеленського, що братиме участь у платформі з деокупації Криму.

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана долучитися до "Кримської платформи" – гіпотетичного майданчика, спрямованого на деокупацію півострова, і отримав його згоду на активну участь у проєкті.

Про це Зеленський заявив на спільному з турецьким колегою брифінгу в Стамбулі, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Для України надзвичайно важливою є підтримка Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що і надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення політичних в'язнів українців та кримських татар, що незаконно утримуються Росією. Я також запросив Туреччину долучитися до нашого проєкту "Кримської платформи". Це інструмент консолідації міжнародних партнерів для захисту прав кримчан та деокупації українського півострова. Вдячний вам, пане президенте, за готовність підтримати цей проєкт та брати в ньому активну участь", – сказав Зеленський.

Він розповів, що говорив із президентом Туреччини і про складну ситуацію на Донбасі.

"Ми погодилися, що дипломатичний шлях вирішення кризи та настання сталого миру дійсно єдиний і вірний", – поінформував керівник держави.

Натомість Ердоган заявив, що Туреччина не визнавала і не визнає окупації Кримського півострова.

"Ми сприймаємо Україну як ключову країну у плані стабільності та безпеки нашого регіону. Ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати територію, цілісність і суверенітет України, не визнавали і не визнаємо анексії Криму. Ми продовжуватимемо з народом і державою України підтримувати кримських татар", – сказав президент Туреччини.

Говорячи про ситуацію на сході України, він привітав введення в дію 27 липня режиму припинення вогню. "Готові надавати будь-яку підтримку й допомогу. Так само, як і буде тривати наша підтримка в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яку дві каденції поспіль очолюють турецькі дипломати", – сказав Ердоган.

Зі слів Зеленського, Україна й Туреччина мають спільну точку зору "щодо подальшої співпраці у сфері безпеки та оборони, зокрема безпеки на Чорному морі та реалізації євроатлантичного курсу України".

У цьому контексті Зеленський зазначив, що між двома урядами підписано рамкову військову угоду, а також меморандум між міністерствами оборони обох країн. Зі слів Президента, це відкриває нові можливості для військового та військово-технічного співробітництва України та Туреччини.

"Саме співпраця у сфері оборонної промисловості є визначальною для розвитку нашого стратегічного партнерства, і я дуже радий, що сьогодні ми зробили його ще міцнішим", – акцентував Зеленський.

Ердоган же зазначив, що Туреччина разом із українським народом та державними органами України продовжуватиме підтримувати кримських татар: "Зараз триває робота з втілення проєктів з будівництва житла для наших братів – кримських татар і побудови в Києві комплексу мечеті. На сьогоднішніх переговорах ми обговорили стан справ щодо цього питання".

Зустріч президентів України та Туреччини віч-на-віч тривала понад годину. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.