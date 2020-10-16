У Львові у неділю, 18 жовтня, хор школи при Національній хоровій капелі «Дударик» заспіває Літургію за здоров’я усіх дітей світу. Відправа відбудеться у храмі святого Лазаря на вул. Коперника, 27 об 11 годині та транслюватиметься у соцмережах.

Фото http://dudaryk.ua

Особливістю літургії буде те, що функції регента, дяка і хору виконуватимуть діти без дорослих наставників, самостійно. Це перший із багатьох передювілейних проектів капели «Дударик».

«Дитяча молитва - надпотужна, своєю чистотою і безпосередністю вона спроможна дістатися рівня херувимів. «Пустіть дітей! Не забороняйте їм приходити до Мене, бо таких є Царство Небесне» (Мт.19:13:14). Лише священники і діти сповнятимуть таїнство Святої Літургії. Без допомоги і «втручання» дорослих. А батьки, прихожани і капеляни вболіватимуть за них. В такий спосіб ми хочемо запросити дітей Львова і цілого світу до нас на Літургію. Прагнемо аби Церква, як і наша капела була завше повна дітей – запевнення їх тривання і процвітання», – прокоментував директор та художній керівник капели Дмитро Кацал.

Він розповів, що капела ретельно готувалася до дійства. Хормейстери під проводом Мар’яни Хижої вклали чимало праці у вивчення цього матеріалу. Було гармонізовано і відредаговано «самоливну літургію» галицького розспіву, узгоджено текстову частину із молитовником. «Прийдіте поклонімся», перекладено для триголосного однорідного складу кондаки, прокімни, причасні та інші богослужбові частини. Опісля, за його словами, було проведено «безліч» онлайн-репетицій.

Фото https://velychlviv.com

Диригувати хором під час дитячої літургії буде 13-річний Святослав Роздобудько. Він зазначив, що щодня готується до цієї події, бо розуміє, що це велика відповідальність.

«Відповідальності настільки багато, що не залишається часу й думати про хвилювання. Коли мені запропонували диригувати дитячу літургію, я дуже зрадів, оскільки моєю мрією є у майбутньому стати диригентом і це великий досвід для мене. Під час диригування я переходжу в інший світ, в світ музики та відчуваю всі смаки, як кулінар відчуває смаки страв. Цей дебют я б присвятив батькам, які відчули моє покликання до музики, вчителям, які вчать мене розуміти її і Богові, який нагородив мене талантом», – розповів Святослав Роздобудько.

Унікальна дитяча літургія є одним із багатьох передювілейних проєктів капели «Дударик», якій у 2021 році виповниться 50 років з часу заснування.

Нагадаємо, у День незалежності України капела щорічно відправляє Акафіст до Пресвятої Богородиці біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові, вчиняючи духовну подяку за незалежність.