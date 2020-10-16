Канабіс, депутати, Будапештський меморандум: Зеленський розголосив усі питання.

Президент України Володимир Зеленський оголосив усі запитання, котрі він хотів би поставити українцям під час так званого "всенародного опитування", запланованого на день місцевих виборів 25 жовтня.

У своєму відеозверненні в п'ятницю він анонсував, що українців питатимуть, чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів, чи слід легалізувати в Україні медичний канабіс для зменшення болю у важкохворих і – мабуть, найдивніше питання – чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету та територіальної цілісності.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що "слуги народу" мають намір опитувати виборців про ставлення до довічного ув'язнення за корупційні діяння в особливо великих розмірах, а також необхідність впровадження на Донбасі вільної економічної зони.

У своєму коментарі щодо 300 депутатів Офіс Президента зазначає, що "вчорашні традиційні системи управління далеко не завжди спроможні адекватно відповісти на нові виклики та кризи". "Сучасний світ дуже конкурентний і тому потребує максимально швидких та компетентних рішень... Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців. Зросте конкуренція за депутатський мандат. Парламент стане ще професійнішим, що конче необхідно державі сьогодні", – заявили на Банковій.

Що ж до лікарської марихуани, то ОП підкреслює: "Йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту".