Канабіс, депутати, Будапештський меморандум: Зеленський розголосив усі питання.

 

Президент України Володимир Зеленський оголосив усі запитання, котрі він хотів би поставити українцям під час так званого "всенародного опитування", запланованого на день місцевих виборів 25 жовтня.

 

 

У своєму відеозверненні в п'ятницю він анонсував, що українців питатимуть, чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів, чи слід легалізувати в Україні медичний канабіс для зменшення болю у важкохворих і – мабуть, найдивніше питання – чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету та територіальної цілісності.

 

Раніше Володимир Зеленський розповів, що "слуги народу" мають намір опитувати виборців про ставлення до довічного ув'язнення за корупційні діяння в особливо великих розмірах, а також необхідність впровадження на Донбасі вільної економічної зони.

 

У своєму коментарі щодо 300 депутатів Офіс Президента зазначає, що "вчорашні традиційні системи управління далеко не завжди спроможні адекватно відповісти на нові виклики та кризи". "Сучасний світ дуже конкурентний і тому потребує максимально швидких та компетентних рішень... Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців. Зросте конкуренція за депутатський мандат. Парламент стане ще професійнішим, що конче необхідно державі сьогодні", – заявили на Банковій.

 

Що ж до лікарської марихуани, то ОП підкреслює: "Йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту".

 

16.10.2020

До теми

Оцифрована мистецька періодика
«Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – проєкт, спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
16.10.20 | | Штука
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20 | | Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20 | | Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука
Українець на бієнале в Південній Кореї
Створюючи цифрову «природу», Степан Рябченко присвячує її ідеї встановлення гармонії між людиною та довкіллям, коли кожен учасник відносин наділений свідомістю та суб’єктністю.
13.10.20 | | Штука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20 | | Україна
Старі пісні прокурорські
Оксана КАЛУЖНА
Зміст законопроєкту «Про внесення змін до КПК у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури» виказує його «бенефіціарів» – це керівники прокуратур, прокурори вищого рівня, іноді в цілому сторона обвинувачення, іноді НП, ДБР. То що ж приховує цей документ?
13.10.20 | | Україна
Ефект плацебо виявили на біохімічному рівні
Ефект уявного лікування змінює молекулярну сигнатуру білків у крові.
13.10.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.