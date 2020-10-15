У Львові відкрився Музей міста.

У підземеллі львівської Ратуші відкрили Музей міста. Проєкт започаткували три роки тому, а минулого тижня завершили ремонтні роботи. Експозиції у виставковому залі будуть змінюватися. Зараз команда музею працює над першою виставкою, яку відкриють узимку, – «Подорож героя. Останній тиждень літа». Вона розповідатиме про те, як дитина у віці активного пізнання самостійно досліджує місто, повідомила керівниця музею Тетяна Бей.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Я як музейниця помітила, що у світі музеї міста за останні десятиліття зазнали великих трансформацій. Вони скеровані на локальну спільноту, на мешканців, більше залучені у формування контенту музейних просторів. Музеї міста зараз говорять не лише про минуле, а й про сьогоднішнє і формують візії на майбутнє через призму їхніх мешканців. Музей міста у Львові також буде йти цим шляхом. Це музей, в якому можна віднайти себе в сучасному контексті, пізнаючи своє минуле і сформувати візію свого майбутнього. Тут повсякдення, малознані історії, мешканці такі ж важливі, як відомі події чи постаті», — розповіла Тетяна Бей під час знайомства з простором музею.

Фото https://city-adm.lviv.ua

На відкритті культуролог, заступник директора з наукової роботи Львівської галереї мистецтв Зеновій Мазурик розповів, що відкриттю передувала довга дискусія щодо концепції установи.

«Ми довго обговорювали, і я запропонував концепцію для того, аби показати, що таке місто як феномен, як урбаністичний простір свободи, як колись жили львів’яни і чи тепер відчувають місто та як із ним комунікують», – сказав Зеновій Мазурик.

До відкриття музею композитор Остап Мануляк підготував звукову інсталяцію, в якій поєднав записи звуків міста: годинника на Ратуші, вигуків, шуму автомобілів, які їдуть бруківкою, з музичним супроводом.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Ми проходимо в атмосфері звуків міста та не звертаємо на них увагу, хоча вони є дуже важливими для нашого сприйняття простору. Середні зали містять різноманітні записи, вони є часом у чистому вигляді, часом – злегка оброблені. Ми можемо почути в середньому залі коників-стрибунців. Насправді це відфільтровані записи двигунів і шуму машин, які їдуть бруківкою. У першому залі лунає багаторазова акустична трансформація, яку "змивають" атмосферні опади, що є аудіовізуальною інсталяцією», – розповів Остап Мануляк.

Наразі для створення експозицій відкрили першу частину приміщень, на черзі – ще 400 м2. На ремонтні роботи витратили близько 10 мільйонів гривень, з яких понад три мільйони – на вентиляційну систему, влаштування підйомної ліфтової платформи для людей з інвалідністю, а також на інші інженерні мережі, повідомила працівниця музею Олександра Провозін.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Зараз команда музею активно збирає спогади львів’ян про яскраві моменти дитинства у міських просторах. Поділитися світлинами, відео, своєю історією або предметом, що найкраще розповідає про львівське дитинство – від колекції наліпок і фантиків до велосипеда – можна, заповнивши відповідну форму за цим посиланням.