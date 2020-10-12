Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль повернули у «помаранчеву» зону карантину.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 9 жовтня встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке починає діяти від сьогодні, 12 жовтня. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, ще чотирьох містах та 21 районах трьох галицьких областей встановили «помаранчеву» зона карантину, повідомив урядовий портал.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua/

 

До «помаранчевої» зони на Львівщині віднесено: Львів, Пустомитівський та Яворівський райони.

 

В Івано-Франківській області до «помаранчевої» зони потрапили міста Івано-Франківськ, Бурштин, а також Косівський та Тисменицький райони.

 

У Тернопільській області: міста Тернопіль, Бережани, Кременець, Чортків, а також Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський, Шумський райони.

 

Решта міст і районів трьох галицьких областей перебувають у «жовтій» зоні карантину.

 

Зазначимо, через складну епідеміологічну ситуацію Міністерство освіти і науки України має намір рекомендувати закладам загальної середньої освіти запровадити дистанційне навчання, а з 15 до 30 жовтня організувати канікули. За інформацією в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета, такі листи розішлють сьогодні, 12 вересня.

 

Фото www.pravda.com

 

«Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей», – написав Сергій Шкарлет у своєму Telegram 10 жовтня.

 

Заклади дошкільної освіти працюватимуть у цей період у звичайному режимі з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

 

Наразі на дистанційне навчання у Львові через спалах коронавірусу переведений ліцей №28, що на вул. Тютюнників, 28. На дистанційному навчанні учні ліцею будуть від 12 до 16 жовтня, а з 19 до 26 жовтня у них осінні канікули, розповів «Суспільному» директор ліцею Іван Лозенко.

 

Фото www.facebook.com/Lvivschool28

 

За його інформацією, коронавірус підтвердили у 10 вчителів та 2 учнів, ще 8 вчителів захворіли на ГРВІ.

 

Загалом від початку нового навчального року у Львові на коронавірус захворіло 47 учнів та 44 вчителі. За інформацією керівниці управління освіти Львівської міськради Зоряни Довганик, на дистанційне навчання переводили класи у 27 закладах освіти. При цьому два з них – ліцей №28, а перед цим ліцей «Сихівський» – були переведені на повне дистанційне навчання через значну кількість захворілих.

 

Рекомендації щодо впровадження дистанційного навчання у школах розглядатимуть на засіданнях регіональних комісій з ТЕБ та НС. Самі навчальні заклади мають право самостійно прийняти рішення про початок осінніх канікул з 15 жовтня.

 

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