Анджей Дуда їде до Києва та Одеси.

 

Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну з офіційним візитом 12-13 жовтня. 

 

 

Як повідомляє прес-служба Офісу Президента, 12 жовтня у Києві відбудуться переговори президентів Зеленського і Дуди, за результатами яких буде підписано низку двосторонніх документів.

 

13 жовтня Зеленський та Дуда відвідають Одесу і візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

 

Як повідомили інформаційній аґенції УНІАН у посольстві Польщі в Україні, Анджей Дуда візьме участь в заходах з нагоди 80-ї річниці Катинського злочину на Польському військовому цвинтарі в Києві –  Биківні.

 

Заплановані: покладання символічного кошика з колосками пшениці до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років, запалення свічок під Хрестом Героям Небесної сотні, церемонія відкриття пам'ятника Анні Валентинович у Посольстві Польщі в Києві, підписання Меморандуму про взаєморозуміння між портами Гданська та Одеси, спільне інтерв'ю президентів для польського національного телебачення та покладання квітів під пам’ятною дошкою покійному президенту Леху Качинському.

 

09.10.2020

До теми

Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах. 
09.10.20 | | Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США
09.10.20 | | Наука
Урок ресентименту від Оксани Луцишиної
 Ігор Котик
Донедавна події Революції на граніті не були предметом зображення української романістики. Ситуація змінилася приблизно рік тому, коли у світ вийшов роман Оксани Луцишиної «Іван і Феба». Приблизно третина роману присвячена подіям того сплеску громадянської активности, що мав місце в Києві у жовтні 1990-го.
08.10.20 | | Штука
Нобель з медицини – за дослідження гепатиту С
Завдяки трьом ученим ми можемо виявляти та лікувати смертельну хворобу печінки.
08.10.20 | | Наука
Мова – моторошний паразит
Юрій Винничук
Мова – наче паразит орхідея, оплітає нас і висмоктує. Когось це дратує, а комусь приносить задоволення.
07.10.20 | | Дискурси
«Хорти чи лягаві»
Кармен Посадас
Півнячі бої навколо закону про транссексуальність, який дозволить визначати свою статеву ідентичність попросту особистим рішенням
07.10.20 | | Дискурси
Найогидніші вибори
Андрій ЛЮБКА
Місцеві вибори здаються огиднішими й бруднішими за центральні. Бо місцевих кандидатів ми краще знаємо, тому їхній цинізм і нахабність обіцянок особливо гидкі.
06.10.20 | | Дискурси
«Коза»: культ і авантюра
Анна ЗОЛОТНЮК
«Коза» — це те, що одного разу сталося з Тернополем і більше не повториться. Вона завжди встановлювала межі актуальної культури, а деколи виходила за них. Вона була першим закладом нової міської культури.
06.10.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.