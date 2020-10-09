Анджей Дуда їде до Києва та Одеси.

Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну з офіційним візитом 12-13 жовтня.

Як повідомляє прес-служба Офісу Президента, 12 жовтня у Києві відбудуться переговори президентів Зеленського і Дуди, за результатами яких буде підписано низку двосторонніх документів.

13 жовтня Зеленський та Дуда відвідають Одесу і візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Як повідомили інформаційній аґенції УНІАН у посольстві Польщі в Україні, Анджей Дуда візьме участь в заходах з нагоди 80-ї річниці Катинського злочину на Польському військовому цвинтарі в Києві – Биківні.

Заплановані: покладання символічного кошика з колосками пшениці до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років, запалення свічок під Хрестом Героям Небесної сотні, церемонія відкриття пам'ятника Анні Валентинович у Посольстві Польщі в Києві, підписання Меморандуму про взаєморозуміння між портами Гданська та Одеси, спільне інтерв'ю президентів для польського національного телебачення та покладання квітів під пам’ятною дошкою покійному президенту Леху Качинському.