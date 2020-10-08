Зеленський із Тараном дістали у Британії угоду для флоту на $1,6 млрд.

 

Міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах, котрий передбачає будівництво восьми ракетних катерів і оснащення двох військових баз на українському березі.

 

 

Підписання документа відбулося в середу, 7 жовтня, під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, повідомила пресова служба Офісу Президента.

 

Зазначають, що меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі. “Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів“, – йдеться у повідомленні.

 

В ОП підкреслили, що домовленість суттєво підвищить ефективність і скоротить терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, котре триває у Чорноморському регіоні.

 

Зі слів міністра Андрія Тарана, в документі йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України.

 

“Реалізація цих проєктів дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, взаємосумісність вітчизняних ВМС із військово-морським компонентом держав-членів НАТО. Крім того, розраховуємо, що це стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України та дозволить залучити в нашу економіку найсучасніші технології”, – зазначив Андрій Таран, якого цитує прес-служба Міноборони.

 

Як розповідав виданню "Новинарня" автор концепції “москітного флоту”, заступник начальника штабу ВМС ЗС України з євроінтеграції (вже колишній) Андрій Риженко, британський катер із потрібним нам оснащенням, вже зі зброєю та базовим боєкомплектом – тобто вісім ракет – може коштувати $60-80 млн за одиницю. “Це буде катер завдовжки 50 метрів, швидкістю 30-50 вузлів, тоннажем до 400 тонн”, – зазначав Риженко.

 

Ідеться про контракт обсягом $1,6 млрд (еквівалент 1,25 млрд фунтів). Це кредит на десять років не лише на побудову суден, а й інфраструктури двох нових морських баз ВМС ЗСУ за стандартами НАТО, в Очакові та Бердянську.

 

Для представлення цієї пропозиції в Україну з офіційним візитом у серпні приїздив міністр оборони Сполученого Королівства Роберт Бен Лоббан Воллес.

 

Очікуваний контракт передбачає побудову для ВМСУ восьми ракетних катерів британського проєкту. При цьому два катери будуть виготовлені в Британії, а шість – в Україні за технологією, яку надасть британський виробник.

 

Передбачають, що британські катери будуть озброєні імпортними протикорабельними ракетами, але з можливістю оснащення їх новими українськими ракетами “Нептун”, коли вони будуть адаптовані до морського запуску (зараз “Нептун” випробуваний і прийнятий на озброєння ЗСУ лише в конфігурації для наземного старту).

 

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