Помер Петро Сказків – талановитий цимбаліст із Ворохти.

 

У четвер, 4 лютого, помер відомий цимбаліст із Ворохти Петро Сказків. Музикант співпрацював із багатьма українськими проєктами та музикантами. Брав участь у проєкті "Україна має талант".

 

 

Інформацію про смерть Сказківа підтвердив голова Ворохтянської громади Олег Дзем’юк у коментарі виданню "Репортер".

 

У грудні 2020-го музикант повідомив, що він хворіє на рак легень.

 

"Друзі! На сьогоднішній день я маю серйозні проблеми зі здоров’ям. Півтора місяця тому я потрапив до лікарні з пневмонією, а згодом лікарі діагностували в мене плосскоклітинний рак легень G2", – повідомив музикант у Facebook.

 

 

Український письменник, продюсер Руслан Горовий повідомив, що Сказків мав снагу побороти хворобу.

 

"Петро все життя був чистим, неначе мала дитина. Востаннє ми говорили, коли всі разом збирали йому гроші. "Нічьо, боремося, прогнози нормальні. Поборемо", сказав ти мені. Бувай, чувак. Без тебе і твоєї музики світ став тьмянішим", написав Горовий у Facebook.

 

Згідно з оцінкою української співачки Каті Chilly, Сказків один із найкращих цимбалістів України.

 

 

Солістка ансамблю "Гуцулія" Людмила Кіндрат вважає, що творчість Петра Сказківа достойна внесення до культурно-мистецьких фондів.

 

"Неймовірна людина, світла, щира, талановита, прекрасна у всіх відношеннях... Наша музична культура втратила потужного музиканта, неперевершеного віртуоза, харизматичного, самобутнього хлопця", написала пані Кіндрат.

 

Український артменеджер, музикант Павло Гудімов був заскочений талантом Сказківа.

 

"Минулого літа з друзями ходили карпатськими горами і зустріли цимбаліста Петра Сказківа, який виконав цю емоційну композицію. А сьогодні дізнався, що нема більше талановитого музиканта і відкритої, щирої людини. Він помер від раку легенів. Сумна історія і дуже красива мелодія в моєму мобільному. Пам’ятаю", поділився Гудімов у Facebook.

 

Петро Сказків народився у Ворохті 15 травня 1987 року. Грати його навчив батько. Цимбаліст став відомим широкому загалу після того, як був фіналістом шоу "Україна має талант". Сказків грав у гурті "Джарап" і "Перкалабі"

 

05.02.2021

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