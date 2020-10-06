Зеленський звільнив Абромавичуса із "Укроборонпрому".

 

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса та призначив виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну Ігоря Фоменка. Дотепер Фоменко обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва "Укроборонпрому".

 

 

Про це йдеться в указах №423/2020 та №422/2020, опублікованих на офіційному сайті Президента.

 

Абромавичус ступив на посаду генерального директора концерну 30 серпня 2019 року. Перед цим він за наказом Зеленського впродовж місяця очолював наглядову раду "Укроборонпрому".

 

Айварас Абромавичус – останній зі "зіркової трійки", котра підтримала кандидатуру Володимира Зеленського ще на старті торішніх президентських виборів, поруч із Олександром Данилюком і Русланом Рябошапкою, що ще залишався працювати у вертикалі Зе!-влади.

 

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс Президенту Володимиру Зеленському подання на призначення генеральним директором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який наразі очолює департамент безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі Президента.

 

Тихонов був народним депутатом Верховної Ради III та IV скликань (1998-2006) від Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко та кучмістського блоку "За єдину Україну".

 

Посли країн "Великої сімки" заявили про рішучу підтримку реформаторського курсу в "Укроборонпромі". Згідно з їхнім застереженням, трансформація концерну є фундаментальною для економічного майбутнього України.

 

"Україна взяла зобов’язання реформувати "Укроборонпром" згідно з принципами ОЕСР. Лише керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх "Укроборонпрому", – заявили посли.

 

 

06.10.2020

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