Прикордонну дорогу від КПП «Смільниця» відремонтують за кошти польського кредиту.

 

Служба автомобільних доріг у Львівській області отримала дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір. Три кілометри прикордонної дороги між Хировом та Буньковичами відремонтують за рахунок кредиту польського уряду.

 


Фото https://www.unn.com.ua

 

Роботи фінансують у рамках програми «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні» за рахунок кредиту польського уряду у розмірі 60 млн євро. Вартість ремонту цієї ділянки дороги становить 2 млн євро.

 

Проєкт передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття та чотирьох мостів на згадуваній ділянці дороги. Підготовчі роботи заплановано розпочати у жовтні цього року, а завершити капітальний ремонт – наступного року. Підрядником є польська компанія DROG-BUD.

 


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Нагадаємо: у межах кредиту польського уряду у 60 млн євро на Львівщині мають провести ремонт п’яти доріг, що ведуть до кордону з Польщею. Йдеться про дороги:

— КПП «Смільниця» – Старий Самбір (3 км),

— Грушів – Немирів (9 км),

— Червоноград – Рава-Руська (53,1 км),

— Яворів – Грушів (20 км)

— Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий (46,4 км).

 

Ремонт дороги Яворів – Грушів розпочався у серпні.

 

02.10.2020

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