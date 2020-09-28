На судовому процесі у справі вбивства Шеремета склали присягу присяжні.

У понеділок, 28 вересня, в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В обвинувальному акті йдеться про те, що слідство досі не встановило замовників та організаторів вбивства журналіста. Утім, на думку обвинувачення, виконавцями є Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Обвинувачені у вбивстві Шеремета своєї вини не визнають.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У суді привели до присяги присяжних – Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер). Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи 8 жовтня.

Перш ніж піти на перерву, суд відмовився задовольнити клопотання захисту обвинуваченого Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на особисте зобов‘язання.