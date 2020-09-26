На Харківщині розбився військовий літак – загинуло 25 людей.

У п'ятницю ввечері, приблизно о 20:50, поблизу військового аеропорту "Чугуїв" на автодорозі Київ-Харків-Дзержинський розбився військовий літак АН-26 Повітряних Сил України. Станом на 23:53 Офіс генерального прокурора повідомив про те, що внаслідок катастрофи, попередньо, загинуло 25 осіб. Двох військовиків у важкому стані доправлено до медичних закладів.

Перед тим командування Повітряних Сил України поінформувало, що внаслідок авіакатастрофи загинуло 22 людини. Більшість – курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба.

Згідно з офіційною інформацією, на борту перебувало 27 осіб – 7 членів екіпажу та 20 курсантів. Відомо, що курсант Олександр Харченко, котрого вважали 28 пасажиром літака, в останній момент не отримав допуску до польоту.

Державне бюро розслідувань станом на 00:43 інформувало, що доля трьох осіб і досі невідома. Поки що підтверджено загибель 22 людей.

Трагедія трапилася в момент заходу на посадку. Як переказує Офіс генпрокурора, літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги. За фактом катастрофи розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України).

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер повідомив, що перед аварією в літака відмовив один із двигунів.

"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий двигун", – сказав він журналістам.

Кучер додав, що під час навчань інколи спеціально вимикають один з двигунів, і для досвідченого льотчика це не є критичною ситуацією. "Що відбулось потім, теж незрозуміло. Буде встановлювати слідство", – цитує Hromadske.

Він додав, що, згідно з попередньою інформацією, ті, хто вижив, вистрибнули з літака, коли він був на низькій висоті.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з трагедією. В суботу керівник держави планує вирушити до місця аварії.

"Просто немає слів... Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині", – написав Зеленський у Facebook.