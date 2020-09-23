У ТОП-200 найкращих за підсумками ЗНО шкіл – 39 із Галичини.

Четвертий рік поспіль першу сходинку у рейтингу ТОП-200 шкіл України за підсумками ЗНО посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Він отримав 168,9 бала, повідомив освітній портал Освіта.ua.

Львівський фізико-математичний ліцей

На другій сходинці, як і торік, – київський ліцей «Інтелект». Третю позицію цього року посів Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Фото https://osvita.ua

Загалом у рейтингу 39 шкіл з трьох областей Галичини.

Зокрема, 25 найкращих шкіл розташовані на Львівщині:

– Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (1-ше місце)

– Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» (16-те місце)

– НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» (33-тє місце)

– Львівська гімназія «Євшан» (39-те місце)

– Львівський ліцей імені Василя Симоненка (51-ше місце)

– Класична гімназія при ЛНУ (64-те місце)

– Львівська лінгвістична гімназія (71-ше місце)

– Дрогобицький ліцей (81-ше місце)

– Львівський ліцей №37 (87-ме місце)

– Львівська українська гуманітарна гімназія імені Олени Степанів (102-ге місце)

– Львівська гімназія «Престиж» (112-те місце)

– Стрийська НВК «Школа І ст. – гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького» (114-те місце)

– Львівський ліцей імені Василя Стуса (124-те місце)

– Львівський ліцей №93 (126-те місце)

– Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей» (139-те місце)

– Львівський ліцей №8 (142-ге місце)

– Ліцей імені Богдана Лепкого у Дрогобичі (151-ше місце)

– Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського р-ну (169-те місце)

– Самбірська гімназія (171-ше місце)

– Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради (172-ге місце)

– Львівська правнича гімназія (176-те місце)

– Вороцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Яворівської райради (177-ме місце)

– Львівський ліцей №28 (179-те місце)

– Буська ЗОШ І ст. – гімназія-інтернат ім. Євгена Петрушевича при ЛНУ ім. Івана Франка (186-те місце)

– Львівський ліцей №2 (198-ме місце)

На Івано-Франківщині таких шкіл 9:

– Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради (22-ге місце)

– Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка (51-ше місце)

– Коломийський ліцей імені М. Грушевського (129-те місце)

– Івано-Франківський приватний НВК «Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст. - гімназія святого Василія Великого» (140-ве місце)

– Підмихайлівський ліцей Новицької ОТГ (144-те місце)

– Надвірнянський ліцей (159-те місце)

– Добровлянський ліцей Новицької ОТГ (161-ше місце)

– Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат (164-те місце)

– Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради (175-те місце)

У Тернопільській області таких шкіл 5:

– Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка (58-ме місце)

– Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов (96-те місце)

– Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича (105-те місце)

– Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов (149-те місце)

– Заліщицька державна гімназія (155-те місце)

Фото https://osvita.ua

У рейтингу областей за результатами ЗНО-2020 на першому місці – Львівщина, другому – Волинська область, третьому – Тернопільська. Івано-Франківська область замикає першу десятку найуспішніших в цьому відношенні регіонів.

До слова, також опубліковані рейтинги шкіл усіх областей; рейтинги шкіл обласних центрів та рейтинги шкіл за окремими предметами ЗНО.