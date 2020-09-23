Обвинувачена у сепаратизмі Штепа знову йде в очільниці Слов’янська.

Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа офіційно зареєструвалася кандидаткою у міські голови. Нагадаємо, Штепу обвинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України: у 2014 році вона начебто сприяла захопленню Слов'янська російськими терористами.

"Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду слов'янського міського голови від "Партії миру та розвитку". Нас з вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, красивим і комфортним містом!" – написала Штепа у Facebook.

Неля Штепа також опублікувала посвідчення кандидата в міські голови з печаткою міської територіальної виборчої комісії.

Штепа почала виборчу аґітацію ще в серпні – тоді на вулицях міста з'явилася її реклама російською мовою. Як зауважила громадська мережа "ОПОРА", Неля Штепа порушила норми законодавства, котрі стосуються мови реклами.

Крім того, "ОПОРА" наголосила, що така політична реклама має ознаки дочасної агітації.

"Згідно з Виборчим кодексом, вести передвиборчу агітацію можна з наступного дня після того, коли партію чи кандидата буде зареєстровано, – про це свідчить стаття 52 Виборчого кодексу України. І зараз виявляється ситуація, коли офіційно кандидата зареєстровано немає, а політична реклама від цього імені вже ведеться", – прокоментували в мережі.