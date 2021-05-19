«INSO-Львів» запрошує на два масштабні проєкти під час фестивалю «Віртуози».

Академічний оркестр «ІNSO-Львів» під час міжнародного музичного фестивалю «Віртуози» презентує два масштабні проєкти – 22 та 29 травня. Концерти «Новий вектор» та «Ukrainians» познайомлять публіку з новими та рідко виконуваними в Україні композиціями та українськими віртуозами, які є зірками світової сцени класичної музики, повідомили організатори.

«В рамках фестивалю оркестр «INSO-Львів» втілить, серед інших, два масштабні і безпрецедентні віртуозні проєкти, які символічно поєднають минуле й теперішнє. А найголовніше – ми всі матимемо можливість зустрітися в концертному залі з чотирма українцями, представниками музичної еліти світу, які своєю участю підтримують розвиток української культури», – розповіла голова правління оркестру «INSO-Львів» Іоланта Пришляк.

Зокрема, під час концерту «Віртуози 40. Новий Вектор», який відбудеться у суботу, 22 травня, прозвучать прем’єри, що вразять своєю багатогранністю та загадковістю: Симфонічні хвилини для оркестру, ор. 36 Ерньо Донаньї, «Трагедія Саломеї» для оркестру, ор. 50 Флорана Шмітта, концерт для скрипки з оркестром номер 2, соль-мінор, op. 63 Сергія Прокоф’єва та «Танці з Галанти» Золтана Кодая.

Флоран Шмітт – втілення французького романтизму. Шмітт також виявляє цікавість до Сходу, і його музика поведе слухача стежками між страхом і любов'ю, розпачем і надією. Золтан Кодай повертає з небуття багатство угорської музичної культури і у такий спосіб створює новий індивідуальний композиторський стиль. Сергій Прокоф’єв – давно відомий як майстерний композитор скрипкових концертів, огорне своєю лірикою та занурить у філософські роздуми.

Доторкнутись до цих музичних плодів, які показують ідеальність образів та яскраву лірику, увійти у захоплюючу невідомість публіка зможе завдяки академічному симфонічному оркестру «ІNSO-Львів» під батутою знаного європейського диригента Андрія Юркевича, українця за походженням і за переконанням, та за участі солістів: сопрано Софії Соловій (Україна-Італія) та скрипаля-віртуоза Олега Каськіва (Україна-Швейцарія), який грає на інструменті одного з найвидатніших скрипкових майстрів в історії – Джузеппе Гварнері, наданій йому на знак визнання високого рівня його музичної майстерності. Детальніше про подію за посиланням.

У наступну суботу, 29 травня, концертом з ємкою та промовистою назвою Ukrainians – симфонічний оркестр INSO-Lviv запрошує слухачів почути, як українську душу бачать композитори інших країн. Йозеф Гайдн у Симфонії № 63 La Roxelane до мажор, Бела Барток у Концерті для скрипки з оркестром № 2, та Леош Яначек в рапсодії для оркестру «Тарас Бульба».

Наша культура цікава та загадкова, особливо для гостей з інших країн. Наша музика приваблює своєю мелодійністю, ліричністю, а часто і запальним характером. Тому в цьому концерті вона звучатиме вишукано і витончено – у подвійних варіаціях Йозефа Гайдна. Прямуватиме від темряви і безвиході до світла і щастя – у Бели Бартока. А у Леоша Яначека – підкреслить трагічність гоголівського сюжету.

Втілювати місію наблизити Україну до українців у проєкті Ukrainians симфонічний оркестр INSO-Lviv буде із двома музикантами-зірками світової сцени класичної музики – диригентом Кирилом Карабицею та скрипалем Валерієм Соколовим.

Кирило Карабиць – один з найяскравіших представників молодого покоління диригентів України, головний диригент Борнмутського симфонічного оркестру у Великобританії, українець, який віддавна наполегливо прославляє нашу диригентську школу по всьому світу, а в Україну повертає забуті та втрачені імена та шедеври нашої музики.

Валерій Соколов (Україна-Німеччина) – всесвітньо визнаний скрипаль, харків’янин, який віднедавна обійняв посаду художнього керівника Львівського оркестру «ІNSO-Львів». З моменту перемоги Валерія Соколова на міжнародному конкурсі скрипалів імені Пабло Сарасате його ім’я не сходить з афіш по всьому світу. Тепер воно все частіше з’являється на афішах концертів оркестру «ІNSO-Львів» – фірмовими знаками якого вже давно стали співпраця з першокласними світовими музикантами та культурний продукт, вартий світового експорту. Детальніше про подію за посиланням.

Додамо, 40-ий міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» триватиме упродовж 20 травня – 6 червня. 19 подій «Віртуозів» мають символічно об’єднати минуле і теперішнє. Саме на фестивалі завершиться святкування року Бетховена у філармонії. Ще одним важливим штрихом буде данина пам’яті Мирославу Скорику, адже 1 червня виповниться рік із дня смерті композитора. Його ім’я носить філармонія з вересня минулого року.

Фото philharmonia.lviv.ua