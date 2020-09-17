У Карпатах стартували зйомки комедії «Коза Ностра».

 

На Івано-Франківщині 15–16 вересня проходили зйомки українсько-італійської комедії «Коза Ностра». Фільм знімається на замовлення RAI Cinema, кінопідрозділу національної телерадіокомпанії Італії, та на сьогодні є найбільшою ко-продукцією між Італією та Україною, повідомили у FILM.UA Group.

 

Фото https://film.ua

 

В основі сюжету фільму – історія взаємин домашньої робітниці з України Влади Кози та італійця Фредо Лагана. Фредо відіграє не останню роль в італійському мафіозному клані Коза Ностра і лише нещодавно повернувся з в'язниці.

 

Роль Влади Кози грає українська акторка Ірма Вітовська, відома глядачам за фільмами «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Брама», «Мої думки тихі».

 

Фото https://film.ua

 

«Коза Ностра» – це історія дітей та їхніх батьків, історія про те, як важко бути й тими, й іншими. Я хочу дослідити стосунки поколінь, довіру та здатність слухати одне одного, а також необхідність упізнати та прийняти момент, коли батькам час дозволити дітям вилетіти з гнізда», – зазначив режисер стрічки Джованні Дота, який є володарем 50 номінацій та 22 нагород міжнародних кінофестивалів.

 

На думку режисера, Карпати символізують рай, втрачений головною героїнею. Далі зйомки відбуватимуться в Італії: у Римі та на Сицилії.

 

17.09.2020

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