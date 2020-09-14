Вибори на карантині: уряд заборонив скатертини і рекомендував приватні ручки.

 

Кабінет Міністрів України затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів в умовах карантину. Ці правила стосуються, зокрема, проведення місцевих виборів 25 жовтня в Україні.

 

Як повідомляє "Урядовий портал", таке рішення Кабмін схвалив на позачерговому засіданні 14 вересня.

 

 

Документ передбачає низку додаткових вимог для стримування епідемії: опитування виборців щодо симптомів ГРВІ та температурний скринінг усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.

 

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні бути антисептики для рук. Також організатори мають обладнати місця для централізованого збору й утилізації засобів індивідуального захисту.

 

У приміщеннях намалюють розмітку, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців на вхід та на вихід слід розділити. Рекомендується пропускати на дільницю не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

 

Стільці, столи, меблі, які використовує виборча комісія, мають бути з матеріалів, котрі надаються для дезінфікування. Використання тканини на столах не дозволяється.

 

Члени виборчої комісії мають дотримуватися фізичного дистанціювання: сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного або застосовувати фізичні бар’єри – наприклад, прозорі екрани.

 

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами слід проводити щонайменше один раз на дві години, а вологе прибирання приміщення – щонайменше що чотири години. Обробляти окремі частини виборчих скриньок також дозволено, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції всередину виборчої скриньки.

 

Виборці мусять дотримуватися протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. При цім члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців із проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

 

Рекомендовано не брати дітей до виборчих дільниць. І користуватися особистою ручкою.

 

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього треба не пізніше 20:00 останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції). У день голосування таким виборцям слід самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування, мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

 

Слід зазначити, що засоби захисту повинні мати всі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій.

 

14.09.2020

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