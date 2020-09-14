Міністр культури перевірить інформацію про відродження "ВКонтактє".

 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що він доручив перевірити інформацію щодо забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтактє", котра оголосила про те, що обійшла блокування.

 

Про це Ткаченко сказав на пресовій конференції з нагоди ста днів на посаді, повідомляє "Українська правда".

 

 

На думку міністра, проблема протидії ворогу у гібридній війні не зводиться лише до заборон, а її слід вирішувати за рахунок просвітництва та медіаграмотності. Водночас він стверджує, що в держави є стратегія боротьби з дезінформацією.

 

"Проблема проникнення дезінформації, яка йде з "ВКонтакте" чи російських телеканалів, є дійсно вагома. Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього приводу, є план заходів. Сподіваюся, він буде реалізований", – заявив Ткаченко.

 

"Стосовно "ВКонтакте". Я попросив сьогодні, як ми дізналися про цю інформацію, перевірити, чи насправді це реалістично, і що можна зробити, які рішення прийняти, щоб протидіяти цій історії", – додав міністр.

 

Російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, відтак ресурсом тепер можна користуватися "без обмежень".

 

У травні 2020 року Президент Зеленський під тиском громадськості продовжив заборону російських соціальних мереж "ВКонтактє" та "Однокласснікі" на території України.

 

14.09.2020

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