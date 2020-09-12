«Осінній Джаз Просто Неба». У Львові знову концерт на даху.

У середу, 16 вересня, відомі українські джазмени представлять у Львові нову програму «Осінній Джаз Просто Неба». Концерт розпочнеться о 19:30 у !FESTrepuplik, що на вул. Старознесенська, 25-26, повідомили організатори.

Фото ww.facebook.com/voicingers

Програму підготували відомі в Україні та Європі львівські джазові музиканти: учасники проекту ShockolaD – барабанщик Ігор Гнидин та піаністка Анастасія Литвинюк, до яких приєднався басист та блюзмен Андрій Кохан.

Фото www.facebook.com/anastasija.litvinyuk

Разом музиканти створили оригінальну програму імпровізацій з джазовим, фанковим, фюжн, і соул-звучанням відомих світових хітів легендарних музикантів - Майкла Джексона, Біла Візерса та багатьох інших.

Фото www.facebook.com/shockolad

Доповнить звучання харизматичний та екзотичний соул-вокал Пола Комолафе. За словами Ігоря Гнидина, Пол останніми роками живе у Львові і співає як вокаліст, засновник та лідер госпел-хорів. Ігор Гнидин запевнив, що його вокал у поєднанні з потужними джазовими імпровізаторами створить мистецький вибух, в якому всі, хто завітає, отримають порцію найвищої естетичної насолоди.

Фото https://photo-lviv.in.ua

Організатори запевнили, що подбали про безпеку відвідувачів, і концерт відбудеться з дотриманням карантинних норм.