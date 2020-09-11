Єрмак прибув до Берліна для переговорів радників N4.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делеґації, котру очолює віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, у п'ятницю прибув до Берліна для переговорів представників країн-учасниць "нормандського формату" на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Як повідомляє прес-служба Офісу Президента України, Єрмак наголошує на величезному прагненні народу України до встановлення миру на своїй землі.

"Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції", – сказав голова ОП.

Єрмак зауважив: перемир'я показало, що все є можливим, коли є бажання.

"Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн "нормандського формату", – вважає керівник Офісу Президента.