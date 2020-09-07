Унітаз у повітрі

Андрій Бондар

Певний український виробник кахлів і сантехніки в рекламі своїх останніх модних релізів риторично запитує: "Хочеш унітаз, щоб у повітрі висів?". І сам – звісна річ, не дочекавшись ствердої чи заперечної відповіді, – оптимістично відповідає: "Маєш!". І не те щоби я сильно противився унітазам, що висять у повітрі, – це точно не найстрашніше в житті; і не те щоби я сильно протистояв рекламному нав'язуванню побутових ваз для справляння вічних і нагальних потреб; і не те щоби я сильно вважав у дусі персонажа-оповідача "Записок самашедшого" Ліни Костенко, мовляв, куди котиться цей світ, де вироджуються істинні цінності, а натомість на передній план виходять бездуховні унітази, випинається те, що століттями ховалось від людського ока і не обговорювалося, – людський низ і сором – і от вам дострибалися: висячий унітаз.

 

 

Ні, я переконаний, що культурна людина мусить знати, куди дме вітер і яким чином і в які вази справлятимуть потреби люди майбутного, яке, подейкують, уже тут. Так, до речі, кілька разів останнім часом траплялися мені статті в інтернеті й інформація про книжки, що вже у своїх назвах – страшно подумати, що всередині – недвозначно повідомляли про це: майбутнє вже тут, приїхали, ми живемо в ньому, тож нема чого чекати якогось справжнього майбутнього, яке ще ген-ген десь за параваном якихось докорінних макро- і мікроекономічних трансформацій і технологічних революцій. Ось воно: "Маєш!". Ще не знаєш і не хочеш, а вже маєш. Майбутнє завжди приходить першим зі світу реклами. Саме в ній працюють найбільш налаштовані на свіжий вітер змін люди, які, на відміну від мене, знають точно, що висячий унітаз – це cool. А те, що ти ще його не хочеш, – твоя проблема, а не перевага, бо поки ти не маєш висячого унітаза – sorry, старий, ти не cool.

 

Втім, у цій ідеологічній настанові на життя-в-майбутньому-вже-тепер, як на мене, для нас, українців, криється одна велика й невидима замуленому рутиною оку правда: ми справді за останні тридцять років не помітили, як опинились у геть іншій реальності. І сигналізує нам про неї проґавлений нами тихий цивілізаційний перехід якраз у сфері людського низу і сорому. Ми не помітили, як у нашому "життєсвіті" (термін Едмунда Гусерля) з'явилося щось, що вже тепер, не чекаючи на далеке майбутнє, зрівняло нас з усім цивілізованим світом – автомобільні заправки сучасного зразка на більшості території країни.

 

А не помітили ми їх тому, що швидко звикли до різнокольорових конструкцій з підведеною водою й автономною каналізацією, графіками прибирання, найновішими кавомашинами, мінісупермаркетами, в яких можна знайти тепер усе – від еротичних іграшок до книжок "Клубу сімейного дозвілля"; звикли до привітних усмішок людей, що, можливо, і не сильно хочуть нам усміхатися, але чомусь усміхаються; звикли до смачних готдоґів, багатого вибору вин і – о Боже! – віскі, текіли та рому, вже не кажучи про горілку чи пиво; звикли до повноцінних смачних обідів на різний смак; звикли до десятків видів кави, круасанів, бурґерів, шоколадок... Ми звикли так, що зробили вигляд, нібито вони завжди з нами були, а ми на них – заслуговуємо.

 

Вони виникали невидимо, але поводились експансивно, як і годиться справжнім підпільникам-революціонерам або, чого доброго, масонам, облаштувавши все так, що ми, невдячні громадяни світової потуги з ядерною зброєю та вічно загидженими сортирами, прийняли їх як належне, як щось таке, на що ми заслужили за правом народження, що ми вибороли разом із крахом СССР і здобуттям незалежности.

 

Але з-посеред усіх принад, що їх нам пропонують ці різнокольорові конструкції зі скла й алюмінію, справжнім королем є туалет, а в туалеті – чистий і доглянутий, наче стерильне медичне приладдя, унітаз. Здається, в ієрархії цінностей, які можна почерпнути в контексті сучасних АЗС, чистий туалет десь на одному рівні з бензином. Без бензину не рушить автомобіль, а без унітаза – людина.

 

Туалет – перша ознака присутності цивілізації на наших землях. Чому перша? Бо перше, що ми робимо в будь-якій країні після паспортного контролю, – це пошук убиральні. Віддача результатів наших переживань після переходу кордону – ініціаційний ритуал, покликаний нормалізувати наш стан і полегшити входження в нову реальність. Це своєрідне чистилище, яке має конкретний і символічний зміст. Конкретний – саме випорожнення, його факт і омріяне виконання. Символічний – стиль його перебігу і – авжеж! – якість. Бо випорожнення вимагає до себе гідного ставлення. Десь так само, як уживання їжі. Ми їмо другу страву виделкою і ножем так само, як не стаємо взутими на покривку унітаза – як усе геніяльне, все це ще водночас неймовірно буденне. (Сміх розповідати дітям нашої країни, що ще нещодавно наші люди ставали ногами на унітаз!) Це такі ж зіставні процеси, як і будь-які стосунки в ієрархії верх-низ. Це як без італійської народної пісні не було би італійської опери.

 

Питання туалетів – це питання наріжне, особливо для людей, народжених у СССР. Хто пам'ятає станційні сортири залізничних вокзалів і – о Боже! – автовокзалів радянської епохи, той знає і усвідомлює, що ми насправді втратили і здобули.

 

Питання "Де тут туалет?" завжди перше і людське, надто людське. Але друге питання – "Який тут туалет?" – знаменує, властиво кажучи, ставлення до цієї низової сфери. І саме тут відбувся той невидимий оку цивілізаційний перехід. Розгалужені мережі автозаправок, досить-таки рясно поширені за останні двадцять років на автошляхах України, – це нібито дрібничка, але саме туалети на численних "воґах", "маршалах", "шеллах" і "сокарах" враз зробили нашу країну досить стерпною. Ми відмовилися від свинцю газетних шпальт, листя подорожника і, якщо пощастить, лопуха – бур'яну родини складноцвітних, і ввійшли-таки у сферу поваги до власних низових потреб, не доклавши до цього жодних зусиль як нація.

 

Можливо, так сталося тому, що протягом останніх тридцяти років туалети в нас не були у пріоритеті державотворчих процесів. Ніхто не говорив із високих трибун: "Реформуймо громадські туалети!", "Кинемо всі сили українського народу на подолання гігієнічної відсталости!". Ніхто не виділяв коштів і не брав на це траншів МВФ. Ні, все відбулося тихою сапою, без участи президента, профільних міністерств і відомств. Але відбулось – і слава Богу.

 

Один мій друг якось розповів історію.

 

Їхали вони якось удвох із відомою західноєвропейською поеткою і музиканткою з Хмельницького до Києва маршруткою, яка повезла їх через Старокостянтинів і Любар. Той, хто їздив маршрутом Старокостянтинів-Любар, знає, що з усіх можливих доріг із заходу країни до столиці це найвідсталіший відтинок шляху: на ньому немає жодної сучасної автозаправки, а отже, й жодного шансу відвідати нормальний, чистий туалет. Мій друг буквально молився – за те, щоби принаймні до Чуднова маршрутка рухалася без зупинок. Але в певний момент маршрутка зупинилася при автовокзалі якогось невеличкого населеного пункту, де західноєвропейській гості, як на зло, захотілося в туалет.

 

– А де тут туалет? – запитав мій друг.

 

– А отам, за деревами… – відповіла знуджена касирка.

 

Західноєвропейка рушила за адресою, але через кілька хвилин повернулася з нажаханими очима і частковою нездатністю до словесного відтворення побаченого.

 

– Ти не сходила? – несміливо запитав її мій друг, сором'язливо потупивши погляд.

 

Кількома плутаними фразами вона змалювала традиційний совєтський нужник, де навколо діри в дерев'яній долівці з неодмінною хтонічною безоднею і запахом, що виїдав очі, красувалися знайомі з дитинства кожній радянській людині результати життєдіяльності.

 

Тоді вона запитала:

 

– Слухай, невже тут немає жодної альтернативи?

 

– Нема… – скрушно прошепотів у відповідь друг, а подумки скаламбурив: "Жодної альтернативи для Німеччини".

 

"Ти не уявляєш, як мені було соромно, – розповідав мені друг, – просто не уявляєш... Але знаєш, я її після цього ще більше заповажав: вона туди таки сходила…"

 

І авжеж, чистих публічних туалетів мало для остаточного цивілізаційного переходу, бо ще залишаються беззаконня, олігархія, корупція і примат звичаєвого права над Конституцією та законами, але без туалетів жоден якісний перехід не можливий. Знати б лише, як працює висячий унітаз і який у нього зв'язок із комунікаціями. Не можу погодитися з думкою, що він просто собі висить у повітрі.

 

07.09.2020

До теми

Чи безсовісні люди досягають більшого успіху?
Зверхність, егоїзм та агресивна домінантність допомагають у кар’єрному зростанні лише умовно.
07.09.20 | | Наука
У неймовірних світах Мауріца Ешера
Стівен Орнз
У 1960-х колумніст Scientific American Мартін Гарднер зробив з голландського художника Мауріца Корнеліуса Ешера сенсацію.
06.09.20 | | Наука
Нахлебтатись повітря річок
Василь МАХНО
в черзі дитинства за «барбарисом» думав: якби шмигнути лисом і дістатись до ляди і продавчинь і сховатися із карамеллю
05.09.20 | | Дискурси
Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20 | | У світі
Армія УНР: рік 1920
Андрій РУККАС
З північного боку стояли радянські війська, зі східного і південного – білогвардійські, із західного польські. У цьому "трикутнику смерті" сконцентрувалась вся армія УНР, підкошена старшною епідемією тифу  
04.09.20 | | Минуле
Львівська опера у вересні
Артисти Львівської національної опери у вересні презентують низку Гала-концертів, концертне виконання опер і навіть здивують прем’єрою балету. Виступи відбуватимуться лише для 207 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами.
03.09.20 | | Штука
І тварини практикують соціальну дистанцію
Раки, мандрили і бджоли в часи інфекції змінюють свою соціальну поведінку.
03.09.20 | | Наука
Теофіль Мелень: січовий стрілець, публіцист, літературознавець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Ґрунтовна сильветка про непересічну постать, знану хіба з некрологів та принагідних згадок у мемуарах
03.09.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.